USA zażądały natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia Nawalnego

Sekretarz stanu USA potępił zatrzymanie przez rosyjskie władze opozycjonisty Aleksieja Nawalnego i zażądał jego „natychmiastowego i bezwarunkowego” zwolnienia. Głos w tej sprawie zabrał również minister spraw zagranicznych Kanady.

W wydanym w niedzielę oświadczeniu sekretarz stanu Mike Pompeo „zdecydowanie” potępił zatrzymanie Nawalnego na lotnisku Szeremietiewo w Moskwie.

„Z głębokim zaniepokojeniem odnotowujemy, że jego zatrzymanie jest ostatnim z serii prób uciszenia Nawalnego i innych działaczy opozycji oraz niezależnych głosów krytycznych wobec władz rosyjskich” – oświadczył Mike Pompeo.

Szef amerykańskiej dyplomacji stwierdził, że „pewni siebie przywódcy polityczni nie boją się konkurencyjnych głosów, nie dopuszczają się przemocy i nie zatrzymują niesłusznie przeciwników politycznych”.

Według Pompeo naród rosyjski „zasługuje na rząd, który wspiera otwarty rynek idei, przejrzyste i odpowiedzialne zarządzanie państwem, niezależne sądownictwo oraz możliwość korzystania z… wolności słowa i zgromadzeń bez obawy o zemstę”.

„Wzywamy rosyjski rząd do zapewnienia równych szans wszystkim partiom politycznym i kandydatom, którzy chcą konkurować w procesie wyborczym. Aleksiej Nawalny nie jest problemem. Żądamy jego natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia” – napisał Pompeo.

Do zatrzymania rosyjskiego polityka odniósł się również minister spraw zagranicznych Kanady Marc Garneau. Szef kanadyjskiej dyplomacji na Twitterze „zdecydowanie” potępił uwięzienie Nawalnego i zażądał jego „natychmiastowego” uwolnienia. „Jest to niedopuszczalne i będziemy nadal domagać się wyjaśnienia jego otrucia” – napisał Garneau.

