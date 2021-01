Szef polskiego MSZ potępił zatrzymanie Nawalnego. Reagują także Duda, Morawiecki i władze UE

Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau stanowczo potępił zatrzymanie przez rosyjskie władze wracającego do Rosji opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Głos w tej sprawie zabrali również m.in. prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki, kraje bałtyckie i władze Unii Europejskiej.

Jak podawaliśmy, w niedzielę wieczorem rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny wrócił z Berlina do Moskwy na pokładzie samolotu rosyjskich linii lotniczych Pobieda. Lądowanie miało nastąpić na lotnisku Wnukowo, lecz maszyna w ostatniej chwili została skierowana na lotnisko Szeremietiewo. Podczas kontroli paszportowej funkcjonariusze zatrzymali Nawalnego. Rosyjska Federalna Służba Penitencjarna (FSIN) poinformowała, że opozycjonista został zatrzymany za unikanie stawiania się przed inspekcję karno-wykonawczą jako warunkowo skazany za przestępstwo. Dalsze środki zapobiegawcze wobec Nawalnego mają być określone przez sąd.

Zatrzymanie Nawalnego spotkało się już z reakcją m.in. władz UE, państw bałtyckich i Polski. Prezydent Duda stwierdził na twitterze, że postępowanie rosyjskich władz nie może pozostać bez konsekwencji. Duda zaapelował o „międzynarodową solidarność w tej sytuacji”.

Zdaniem Mateusza Morawieckiego zatrzymanie opozycjonisty to „kolejna próba zastraszenia demokratycznej opozycji w Rosji”. Szef polskiego rządu zaapelował o uwolnienie Nawalnego i o „szybką i jednoznaczną” reakcję UE.

Mocniej od premiera i prezydenta wypowiedział się minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau „zdecydowanie potępiając” postępowanie rosyjskich władz.

I strongly condemn the detainment of @navalny and hope for his immediate release. I express my solidarity with all Russian people who share the ideals of the detained Russian opposition leader. Alexey, don’t give up! #Navalny

We wspólnym oświadczeniu Litwa, Łotwa i Estonia zażądały od Rosji natychmiastowego uwolnienia Nawalnego. Państwa bałtyckie oczekują reakcji UE i sankcji w razie gdyby Nawalny nie został wypuszczony.

Joint statement by 🇪🇪🇱🇻🇱🇹: Detaining Alexei @Navalny by the Russian authorities is completely unacceptable. We demand his immediate release. EU should act swiftly and if he is not released, we need to consider imposition of restrictive measures in response to this blatant act”

— Gabrielius Landsbergis (@GLandsbergis) January 17, 2021