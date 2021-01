W środę rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny poinformował, że wraca do Rosji. Przyleci do Moskwy 17 stycznia rejsem linii lotniczych Pobieda. Nawalny przebywa aktualnie w Niemczech, gdzie był leczony po próbie otrucia go bojowym środkiem chemicznym.

Nigdy nie zadawałem sobie pytania ‚wracać czy nie wracać?’, po prostu dlatego, że nigdy nie wyjeżdżałem. Znalazłem się w Niemczech przyjechawszy tam w kabinie intensywnej terapii i dlatego, że próbowano mnie zabić – Nawalny napisał na swoim profilu na Instagramie.

Podkreślił, że „niezbyt ciekawią go” działania „sług Putina”, „fabrykujących nowe sprawy karne” wobec niego.

„Przeżyłem. A teraz Putin, który wydał rozkaz zabicia mnie,… każe swoim sługom zrobić wszystko, abym nie wrócił” – dodał.

Rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny trafił do szpitala 20 sierpnia w Omsku na Syberii. Stracił przytomność na pokładzie samolotu, który leciał z Tomska do Moskwy. Do Niemiec został przewieziony na żądanie rodziny i był leczony w berlińskiej klinice Charite.

Niemieckie władze uważają, że istnieją jednoznaczne dowody na próbę otrucia opozycjonisty środkiem bojowym z grupy Nowiczok. Szef niemieckiej służby wywiadowczej BND Bruno Kahl powiedział, że wyniki specjalistycznych badań wykazały, iż Aleksiej Nawalny został otruty bardziej rozwiniętą, a zarazem mocniejszą odmianą Nowiczoka, możliwą do pozyskania tylko dzięki pomocy rosyjskich władz. 14 września laboratoria w Szwecji i we Francji potwierdziły niezależnie od siebie niemieckie ustalenia, że Aleksiejowi Nawalnemu podano środek z grupy Nowiczok. Z kolei szef oddziału ostrych zatruć szpitala ratunkowego w Omsku, podobnie jak rosyjskie władze, twierdził, że Nawalny nie został otruty, lecz wpadł w śpiączkę wynikającą z zaburzeń metabolicznych.

