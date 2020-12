Zachodnie źródła wywiadowcze: Kreml usiłował otruć Nawalnego dwukrotnie

Kreml usiłował otruć Nawalnego dwukrotnie. Gdy pierwsza próba się nie powiodła, podano mu truciznę po raz drugi, przed przetransportowaniem go do Berlina. Rosyjskie siły bezpieczeństwa prawdopodobnie zmusiły do tego lekarza w szpitalu w Omsku – poinformował w niedzielę portal „Deutsche Welle”, powołując się na ustalenia brytyjskiego dziennika „Times”.

Medium poinformowało, powołując się na zachodnie instytucje wywiadowcze, że Nawalnemu po raz drugi podano środek paralityczno-drgawkowy. Lekarz w szpitalu Omsku miał być do tego zmuszony przez rosyjskie siły bezpieczeństwa. Opozycjonista trafił tam po pierwszej próbie otrucia.

Rozmówca „Timesa” powiedział, że według źródeł w niemieckich siłach bezpieczeństwa, w ten sposób doszło do kolejnej próby otrucia Nawalnego.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Opozycjonista miał przeżyć, ponieważ po pierwszej próbie otrucia podano mu atropinę, działającą jak odtrutka na środek, który został wobec niego użyty. „Prawdopodobnie przedłużyła stan śpiączki. Toksyny wolniej rozkładały się wątrobie” – powiedział profesor toksykologii z Uniwersytetu Leeds Alastair Hay.

Rosyjski polityk trafił do szpitala 20 sierpnia w Omsku na Syberii. Stracił przytomność na pokładzie samolotu, który leciał z Tomska do Moskwy. Do Niemiec został przewieziony na żądanie rodziny i był leczony w berlińskiej klinice Charite.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Niemieckie władze uważają, że istnieją „jednoznaczne dowody” na próbę otrucia opozycjonisty środkiem bojowym z grupy Nowiczok. Szef niemieckiej służby wywiadowczej BND Bruno Kahl powiedział, że wyniki specjalistycznych badań wykazały, iż Aleksiej Nawalny został otruty bardziej rozwiniętą, a zarazem mocniejszą odmianą Nowiczoka, możliwą do pozyskania tylko dzięki pomocy rosyjskich władz. 14 września laboratoria w Szwecji i we Francji potwierdziły niezależnie od siebie niemieckie ustalenia, że Aleksiejowi Nawalnemu podano środek z grupy Nowiczok. Z kolei szef oddziału ostrych zatruć szpitala ratunkowego w Omsku twierdził, że Nawalny nie został otruty, lecz wpadł w śpiączkę wynikającą z zaburzeń metabolicznych.

dw.com / Kresy.pl