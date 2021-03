USA: zarzuty dla podejrzanego o sprawstwo masakry w Kolorado

Podejrzanym o zastrzelenie 10 osób w supermarkecie w mieście Boulder w USA jest 21-letni Ahmad Al Aliwi Alissa pochodzący z Syrii. Mężczyzna usłyszał we wtorek zarzuty.

Do masakry w supermarkecie w Boulder w stanie Kolorado doszło w poniedziałek około godziny 15. czasu lokalnego. Uzbrojony w karabin automatyczny sprawca wszedł do sklepu i otworzył ogień do klientów i personelu. Przed poddaniem się antyterrorystom przybyłym na miejsce został postrzelony w nogę. W masakrze zginęło 10 osób, w tym jeden policjant.

We wtorek władze ujawniły, że podejrzanym o dokonanie masakry jest 21-letni obywatel amerykański pochodzenia syryjskiego Ahmad Al Aliwi Alissa, który większość swojego życia przeżył w USA. Postawiono mu 10 zarzutów morderstwa pierwszego stopnia i jeden zarzut usiłowania zabójstwa.

Jak ustalono, Alissa kupił broń 16 marca, zaledwie sześć dni przed atakiem.

Wciąż nie są znane motywy podejrzanego, lecz liberalne media w USA szeroko nagłaśniają przecieki od śledczych a także wypowiedzi członków rodziny Alissy o tym, jakoby cierpiał on na problemy psychiczne. Funkcjonariusz organów ścigania nieoficjalnie przekazał agencji Associated Press, że rodzina podejrzanego powiedziała śledczym, iż sądzi, że Alissa cierpi na jakąś chorobę psychiczną, w tym urojenia. Jakoby miał on wierzyć, że ludzie go śledzą lub gonią, co według rodziny mogło przyczynić się do przemocy. Przypomniano także zdarzenie z 2018 roku, gdy Alissa został uznany za winnego pobicia kolegi ze szkoły średniej. Sprawca tłumaczył się później, że kolega wyśmiewał go i używał wobec niego rasistowskich określeń. Alissa został wówczas zawieszony w prawach ucznia oraz skazany na okres próbny i prace społeczne.

Atak w Boulder był najbardziej śmiercionośną strzelaniną w USA od czasu ataku na Walmart w El Paso w Teksasie w 2019 roku, w którym zabito 22 osoby a także siódmym masowym zabójstwem w USA od początku roku. W reakcji na ostatnią zbrodnię prezydent Joe Biden wezwał Kongres do zaostrzenia krajowych przepisów dotyczących broni.

Kresy.pl / arabnews.com / apnews.com