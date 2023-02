Joe Biden w Polsce. Podano oficjalny plan wizyty

Prezydent USA Joe Biden przebywa już w Polsce. W poniedziałek wieczorem Biden dotarł pociągiem do Przemyśla, a następnie z Rzeszowa-Jasionki odleciał do Warszawy. W poniedziałek odwiedził Kijów. Po godzinie 23 w Warszawie wylądował jego samolot.

W poniedziałek wieczorem Biden przyjechał z Kijowa do Przemyśla pociągiem razem z delegacją. Samolot amerykańskiego prezydenta wystartował z Rzeszowa-Jasionki w kierunku Warszawy około godziny 22:30 w poniedziałek. Po godzinie 23 wylądował na lotnisku Fryderyka Chopina w Warszawie.

NEW: Pool photos by @EvanVucci of @POTUS on the train from Kyiv to Poland.

Yes, this might be the same train route everyone takes, but this is definitely not the same train everyone takes: pic.twitter.com/gM5dXTMQfo

— Nick Schifrin (@nickschifrin) February 20, 2023