USA wysyłały okręty ku wybrzeżom Arabii Saudyjskiej

Stany Zjednoczone zapewniły Arabię ​​​​Saudyjską o jej zaangażowaniu w silne więzi wojskowe z królestwem, jak przekazał w środę Departament Obrony.

Zastępca sekretarza obrony USA odbyła rozmowę telefoniczną z wiceministrem obrony Arabii Saudyjskiej, księciem Abd al-Rahmanem bin Ajjafem al-Mukrinem. „Podsekretarz [Sasha] Baker pogratulowała swojemu odpowiednikowi niedawnej nominacji i potwierdziła zaangażowanie USA w silne partnerstwo obronne z Arabią Saudyjską” – przekazał w oświadczeniu rzecznik Pentagonu, Martin Meiners, jak zacytowała w środę na swoim portalu Al Arabiya.

Al-Mukrin i Baker mieli również podkreślić trwałość i znaczenie strategicznego partnerstwa amerykańsko-saudyjskiego, które według porucznika obejmuje ponad 80 lat.

Na początku tego roku Stany Zjednoczone i Arabia Saudyjska zakończyły swoje pierwsze wspólne ćwiczenia przeciwdronowe w nowym wojskowym centrum testowym w stolicy tej drugiej – Rijadzie. Pod koniec maja obie armie przeprowadziły wspólne ćwiczenia w Arabii Saudyjskiej. Eagle Resolve 23 został zaprojektowany, aby wzmocnić zbiorową gotowość krajów partnerskich USA-Saudii i Rady Współpracy Zatoki Perskiej (GCC), a także poprawić interoperacyjność sił, przyczyniając się do stabilności regionalnej. Do GCC należą także Oman, Kuwejt, Bahrajn i Katar.

Pentagon przekazał, że po raz pierwszy te wielodomenowe ćwiczenia koncentrowały się przede wszystkim na zintegrowanej obronie przeciwlotniczej i przeciwrakietowej oraz przechwytywaniu na morzu.

We wtorek saudyjska marynarka wojenna przyjęła zespół amerykańskich okrętów jaki wpłynął na Morze Czerwone. Przez akwen ten przebiega kluczowy morski szlak handlowy z Azji Wschodniej i Zatoki Perskiej do Europy.

Yesterday, 🇺🇸 amphibious ships USS Bataan (LHD 5) & USS Carter Hall (LSD 50) operated in the Red Sea with 🇸🇦 HMS Taif (708), demonstrating the strong partnership between U.S. 5th Fleet & the Royal Saudi Navy. @USNavy trains & sails across the Middle East with regional partners. pic.twitter.com/tUi9pxol7r

— U.S. Naval Forces Central Command/U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) August 9, 2023