Trump zwycięża w kolejnych prawyborach

Szef polskiego rządu wypowiadał się podczas wspólnej konferencji z prezydentem Ukrainy. "Chciałbym się zwrócić do tych przywódców państw europejskich, którzy jak gdyby nie do końca zrozumieli, o co toczy się ta stawka, o co dziś tak naprawdę walczy Ukraina. Ktoś powiedział kiedyś, że najciemniejsze miejsce w piekle jest zarezerwowane dla tych, którzy udają neutralnych w czasach moralnego konfliktu. Dziś każdy w wolnym świecie, który udaje neutralnego, udaje, że ma równy dystans lub prezentuje równy dystans do Ukrainy i do Rosji, zasługuje na to najciemniejsze miejsce w politycznym piekle" - powiedział Donald Tusk.

Zapowiedział, że będzie zabiegał na forum UE na rzecz przyjęcia Ukrainy do UE, "aby cała UE bardzo serio potraktowała ambicje ukraińskie". "Porozumieliśmy się z prezydentem [Zełenskim] w sprawie roli Polski, która będzie starała się pomóc we wszystkich aspektach procesu akcesyjnego tak, aby pełne członkostwo Ukrainy w UE stało się możliwie szybko faktem" - stwierdził.