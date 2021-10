„Precz z bitcoinem!” – tysiące ludzi wyszło na ulice w Salwadorze [+VIDEO]

W niedzielę na ulice stolicy Salwadoru wyszli przeciwnicy polityki prezydenta Nayiba Armando Bukele Orteza. Szczególne niezadowolenie wyrażano z powodu wprowadzenia bitcoina jako oficjalnej waluty.

Jak podała Polska Agencja Prasowa, demonstracja została zwołana zarówno przez partie lewicowe, jak i prawicowe, a także przez szereg organizacji. Według Associated Press w marszu uczestniczyli m.in. studenci, ekolodzy, związki zawodowe, obrońcy praw człowieka, weterani wojenni a nawet środowiska feministyczne i LGBT.

Wielu protestujących niosło koszulki z napisem „NIE dla bitcoina” i domagało się uchylenia prawa, które wymusza korzystanie z kryptowaluty. Demonstranci zarzucali też prezydentowi autorytarny styl rządzenia; domagano się przywrócenia do pracy sędziów Sądu Najwyższego i prokuratora generalnego, których odwołano 1 maja.

„Ludzie zaczynają być zmęczeni tym autorytarnym, antydemokratycznym rządem. Prowadzi nas prosto do przepaści pomysłami, które szkodzą gospodarce, jak np. ten z bitcoinem” – powiedział Ricardo Navarro, szef organizacji ekologicznej Cesta, jednej z organizatorów protestu, cytowany przez PAP.

Podczas demonstracji nie odnotowano żadnych większych incydentów. Na centralnym placu stolicy mężczyzna ubrany w wojskowy strój spalił opony i lalkę z logo partii Nowe Idee prezydenta Bukele.

Massive protests are taking place in El Salvador against the abuse of power & dictatorship of @nayibbukele. Salvadorans are giving Bukele a big thumbs down on his use of taxpayer money to speculative on Bitcoin. Take a look. #ElDomingoMarchamospic.twitter.com/OYT4QcgPhs

— Steve Hanke (@steve_hanke) October 17, 2021