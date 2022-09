AFP: Co najmniej 50 osób zginęło w protestach w Iranie

Co najmniej 50 osób zostało zabitych podczas tłumienia przez irańskie siły protestów, które wybuchły po śmierci Mahsy Amini podczas pobytu w areszcie policji – podała w piątek agencja AFP powołując się organizację pozarządową.

Jak poinformowała agencja AFP powołując się na na organizację Iran Human Rights (IHR) z siedzibą w Oslo, co najmniej 50 osób zostało zabitych podczas tłumienia przez irańskie siły protestów, które wybuchły po śmierci Mahsy Amini podczas pobytu w areszcie policji.

Dodano, że od początku demonstracji w około 80 miastach i innych ośrodkach miejskich doszło do protestów.

„Do tej pory zginęło co najmniej 50 osób, a ludzie nadal protestują o swoje podstawowe prawa i godność” – powiedział AFP dyrektor IHR Mahmood Amiry-Moghaddam. „Społeczność międzynarodowa musi stanąć po stronie narodu irańskiego przeciwko jednemu z najbardziej represyjnych reżimów naszych czasów” – dodał.

Oficjalne ofiary śmiertelne ze starć ogłoszone przez władze irańskie to co najmniej 17 osób, w tym pięciu pracowników państwowych.

Thousands demonstrated across Iran on Friday at government-backed pro-hijab counter rallies, after a week of bloody protests over the death of a woman arrested for wearing the Islamic headscarf „improperly” https://t.co/ACkuT2Ajk6 pic.twitter.com/SDsG1ja5Eh

— AFP News Agency (@AFP) September 23, 2022