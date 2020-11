Nie żyje Diego Maradona – jeden z najwybitniejszych piłkarzy w historii

W środę zmarł Diego Maradona, wieloletni reprezentant piłkarski Argentyny, uważany za jednego z najlepszych graczy w historii.

Informację o śmierci wybitnego piłkarza jako pierwsze podały argentyńskie środki masowego przekazu. Według nieoficjalnych informacji Maradona zmarł w wyniku ataku serca. Przebywał w szpitalu od początku listopada gdzie trafił tuż po swoich 60 urodzinach.

Już po tym gdy trafił do szpitala u Maradony zdiagnozowano krwiaka podtwardówkowego, który powstaje na mózgu w wyniku urazu mechanicznego, ale też długotrwałego spożywania alkoholu. Piłkarz miał w przeszłości problemy z nadużywaniem napojów alkoholowych oraz zażywania narkotyków. 4 listopada Maradona przeszedł operację w trakcie której usunięto krwiaka.

Maradona uważany jest za jednego z najwybitniejszych graczy w historii piłki nożnej. W zorganizowanym przez FIFA konkursie na najlepszego piłkarza XX wieku Argentyńczyk zajął pierwsze miejsce w głosowaniu internautów.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Profesjonalną karierę zaczął w klubie Argentinos Juniors gdzie w ciągu 5 sezonów zdobył 116 goli w 167 meczach. To otworzyło mu drogę do jednego z czołowych klubów Argnetyny – Boca Juniors oraz jej reprezentacji. W tej ostatniej Maradona grał w latach 1977-1994. W barwach narodowych rozegrał 91 meczów i strzelił 34 gole. Poprowadził Argentynę do zdobycia mistrzostwa świata na turnieju w 1986 r. Od tego czasu reprezentacja tego kraju nie potrafiła odzyskać już tego tytułu.

W piłce klubowej rozwinął karierę międzynarodową. Trafił z Ameryki Południowej do FC Barcelony, a następnie do FC Napoli z którym dwukrotnie zdobył mistrzostwo Włoch, a także raz zdobył Puchar UEFA. W Neapolu, gdzie wciąż cieszy się wielką popularnością, w latach 1984-1991 Maradona rozegrał 188 meczy strzelając 81 goli. Potem grał jeszcze Sevilli, Newell’s Old Boys, by zakończyć karierę w 1997 r. znów w barwach Boca Juniors. Mniejsze sukcesy odnosił jako trener. W latach 2008-2010 był selekcjonerem reprezentacji Argentyny.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Na boiskach bywał ofensywnym pomocnikiem bądź napastnikiem z nadzwyczajnymi umiejętnościami dryblingu, techniką prowadzenia piłki, strzałów i rozgrywania, wysokimi przyspieszeniem, nieuleganiem presji fizycznej mimo niskiego wzrostu. Partnerzy z drużyn w jakich grał wspominali, że swoim talentem potrafił zmieniać dynamikę meczu, w trakcie całego spotkania przyciągając też wzmożoną uwagę defensorów drużyny przeciwnej odciążając w ten sposób swoich kolegów.

sportl.pl/kresy.pl