UEFA wycofuje się z pomysłu dopuszczenia Rosji do Mistrzostw Europy do lat 17

Jak przekazała agencja prasowa AP, Rosja nie zostanie dopuszczona do udziału w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy do lat 17 w tym miesiącu, ogłosiła we wtorek UEFA, po tym jak nie była w stanie wprowadzić w życie swojej nowej polityki.

Powszechny sprzeciw federacji członkowskich wobec rozgrywania meczów z Rosją na jakimkolwiek poziomie rozgrywek międzynarodowych doprowadził do powrotu UEFA do całkowitego zakazu dla rosyjskich drużyn, który próbowała zmienić dwa tygodnie temu.

UEFA zaskakująco złagodziła swoją politykę wykluczania wszystkich rosyjskich drużyn narodowych i klubowych z międzynarodowych rozgrywek, która obowiązuje od czasu, gdy Rosja najechała Ukrainę w zeszłym roku. UEFA podkreśliła znaczenie niekarania dzieci za decyzje rządu krajowego, sugerując, że rosyjskie drużyny do lat 17 mogą brać udział w zawodach międzynarodowych, ale bez swoich barw narodowych, flagi i hymnu.

Posunięcie to spowodowało rozłam w komitecie wykonawczym UEFA – wiceprezydenci z Anglii, Polski i Walii odmówili poparcia tej propozycji – a co najmniej 12 z 55 federacji członkowskich oświadczyło, że ich drużyny będą w dalszym ciągu odmawiać rozgrywania meczów z Rosją.

Przez ostatnie dwa tygodnie pracownicy UEFA rozważali możliwość włączenia Rosji do rozgrywek młodzieżowych mężczyzn i kobiet pomimo wylosowania już grup kwalifikacyjnych. Każda grupa miała rozegrać wszystkie swoje mecze w ciągu kilku dni w jednym kraju-gospodarzu.

Po kolejnym wtorkowym posiedzeniu komitetu wykonawczego UEFA stwierdziła, że „punkt porządku obrad został wycofany, ponieważ nie znaleziono żadnego rozwiązania technicznego, które umożliwiłoby rosyjskim drużynom grę”.

Ukraińska federacja piłkarska stwierdziła, że decyzja pokazała, że jej apel do innych federacji członkowskich UEFA o bojkot meczów z Rosją został wysłuchany. „Rosyjski futbol pozostaje w izolacji, czyli tam, gdzie powinien” – stwierdziła ukraińska organizacja piłkarska.

Jednym z związków, który zapowiedział, że nie będzie rozgrywać spotkań z rosyjską reprezentacją był PZPN. Prezes Cezary Kulesza zapowiedział bojkot spotkań: “Jeśli rosyjskie drużyny narodowe zostaną dopuszczone do rozgrywek nasze reprezentacje narodowe nie będą z nimi rywalizować. To jedyna słuszna decyzja”.

Kresy.pl/AP