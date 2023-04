Biden chce reelekcji

Prezydent USA Joe Biden zadeklarował, że już wkrótce ogłosi oficjalnie, że wystartuje w kolejnych wyborach prezydenckich jakie odbędą się w przyszłym roku.

O deklaracji Bidena poinformowała telewizja TVN. “Mówiłem wam, że planuję kandydować. Wkrótce powiem wam kiedy.” – prezydent USA powiedział dziennikarzom zgromadzonym pod Białym Domem. Amerykańskie środki masowego przekazu twierdzą, że oficjalne ogłoszenie woli ubiegania się o kolejną kadencje może nastąpić już we wtorek.

Wybory prezydenckie są zaplanowane na 5 listopada 2024 r. Na razie perspektywy wyborcze obecnej głowy państwa są niezbyt obiecujące. TVN przytoczył wyniki najnowszego sondażu przeprowadzonego na zamówienie telewizji NBC News. Według nich 70 proc. Amerykanów nie chce, by Biden ubiegał się reelekcję. Co ważniejsze uważa tak nawet 51 proc. zwolenników Partii Demokratycznej.

Niewiele lepsza jest perspektywa byłego prezydenta Donalda Trumpa – 60 proc. respondentów nie chce, by ponownie stawał on do wyborów. TVN zauważa jednak, że w razie konieczności wyboru, zwolennicy Partii Republikańskiej opowiadają się w zdecydowanej większości za wysunięciem Trumpa jako kandydata.

Po lepszych niż oczekiwano wynikach Demokratów w listopadowych śródokresowych wyborach parlamentarnych, Biden otwarcie mówił o swoim zamiarze ubiegania się o drugą kadencję. Przez miesiące pytanie nie brzmiało, czy wystartuje, ale kiedy i jak ogłosi, uznał brytyjski “The Gaurdian”.

Tuż przed wyjazdem z Irlandii na początku tego miesiąca Biden oświadczył, że podróż do kraju przodków wzmocniła „poczucie optymizmu” co do tego, co może osiągnąć. Powiedział dziennikarzom, że „rachunek” na drugą kadencję został zakończony i planuje kandydować. Powiedział, że ogłoszenie nadejdzie „stosunkowo wkrótce”.

Prezydent ma przemawiać na wtorkowej konferencji Związków Zawodowych Budownictwa w Waszyngtonie. Ogłoszenie tam decyzji o starcie będzie echem zainicjowania zwycięskiej kampanii wyborczej 2019 roku, którą ogłosił w sali związkowej w Pittsburghu.

tvn24.pl/nbcnews.com/theguardian.com/kresy.pl