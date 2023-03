Morderczy cyklon w południowo-wschodniej Afryce [+VIDEO]

Światowa Organizacja Meteorologiczna ocenia, że cyklon Freddy, jaki uformował się u afrykańskich wybrzeży Oceanu Indyjskiego, może być najdłuższym odnotowanym tego rodzaju zjawiskiem pogodowym.

Według władz Malawi, Mozambiku i Madagaskaru liczba ofiar śmiertelnych w południowo-wschodniej Afryce z powodu wyjątkowo długotrwałego cyklonu tropikalnego Freddy wzrosła do 522, podała w niedzielę Al Jazeera. Sztab kryzysowy w tym pierwszym państwie, które zostało najbardziej dotknięte przez cyklon, poinformowały w sobotę, że tylko na jego terytorium liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 438. Prezydent Malawi, Lazarus Chakwera, ogłosił w czwartek 14-dniową żałobę narodową.

W całym kraju stworzono setki ośrodków ewakuacyjnych dla uchodzących przed żywiołem. Już dziesiątki tysięcy osób pozostaje w Malawi bez dachu nad głową. Łącznie 345 tys. Maliwijczyków poniosło szkody na skutek ulewnych deszczów, powodzi i osunięć ziemi, spowodowanych przez cyklon.

Wyrządził on jednak zniszczenia na większych połaciach południowo-wschodniej Afryki. Dotknięte zostały również sąsiedujące z Malawi Mozambik i wyspiarski Madagaskar. Według prezydenta Filipe Nyusi w Mozambiku zginęło co najmniej 67 osób, a 50 tys. zostało zmuszonych do ucieczki. Oczekuje się, że liczba ofiar śmiertelnych w obu krajach będzie nadal rosła. Co najmniej 17 osób zginęło na Madagaskarze.

Cyklon Freddy zaczął oddziaływać na lądzie w środę. Z nową siłą uderzył w sobotę w Mozambik, a następnie w Malawi i spowodował masowe zniszczenia w kilku regionach, w tym w finansowej stolicy Malawi, Blantyre.

Relując z Makangi, należącej do Malawi wyspy, Fahmida Miller z Al Jazeera powiedziała, że chociaż służby ratunkowe mają problem z transportowanie ludzi z zalewanych wysp na kontynent. „Do tej pory oni [policja] dotarli do około 1,3 tys. osób, ale setki czekają. Musieli szukać schronienia na drzewach. Ich domy zostały zmyte i nie mają też jedzenia” – powiedziaał Miller. „Z pewnością minie jeszcze co najmniej kilka dni, zanim nastąpi większy przełom w ratowaniu ludzi w miejscach takich jak to, do których do tej pory bardzo trudno było dotrzeć” – dodała.

Cyclone Freddy, packing powerful winds and torrential rain, has killed more than 100 people in Malawi and Mozambique, authorities sayhttps://t.co/bF3H3DKfid pic.twitter.com/JtDsjpXKSN — AFP News Agency (@AFP) March 14, 2023

Cyklon Freddy pustoszy południową Afrykę od końca lutego, kiedy uderzył na Mozambik, Madagaskar i wyspę Reunion. Światowa Organizacja Meteorologiczna zwołała panel ekspertów w celu ustalenia, czy cyklon Freddy pobił rekord najdłuższego tego rodzaju zjawiska w historii. W Afryce Południowej trwa obecnie sezon cyklonów, który może przynosić deszcze i gwałtowne burze, który trwa do marca lub kwietnia.

aljazeera.com/kresy.pl