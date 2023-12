Ponad setka zabitych w trzęsieniu ziemi w Chinach [+VIDEO]

Trzęsienie ziemi o sile 6,5 w skali Richtera miało miejsce w północno-zachodnich Chinach, powodując poważne szkody w prowincjach Gansu i Qinghai.

Według najnowszych danych zginęło co najmniej 118 osób, a około 500 zostało rannych. Wstrząsy odnotowano w całym systemie górskim regionu, w tym w innych prowincjach Chin, ale też przygranicznych regionach Indii i Rosji. Trzęsienie ziemi było odczuwalne nawet w Kazachstanie, podała agencja informacyjna TASS.



CCTV footage captured the moment when a 6.2 magnitude earthquake hit Jishishan county, Linxia, Gansu Province, China on Monday midnight. According to Xinhua, more than 110 people have died in the quake. All-out rescue work is underway. pic.twitter.com/d0M2ETJQ7S

❗💥🇨🇳 – Update: At least 111 people were killed, 220 injured in an earthquake in northwest #China.

This was reported by local state media.

According to the US Geological Survey (USGS), the magnitude of the earthquake was 5.9, the depth of the epicenter was 10 km. pic.twitter.com/JXDQvSEhaE

