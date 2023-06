Radykalna lewica doniosła na Szymona Marciniaka do UEFA. Media: może stracić finał Ligi Mistrzów

Radykalnie lewicowe stowarzyszenie „Nigdy Więcej” złożyło do UEFA donos na Szymona Marciniaka za to, że wystąpił na spotkaniu zorganizowanym przez Sławomira Menztena, jednego z liderów Konfederacji. Polskiemu arbitrowi ma grozić nawet odsunięcie od finału Ligi Mistrzów.

Sprawę przedstawił „Przegląd Sportowy”. Szymon Marciniak, sędzia piłkarski, który ma poprowadzić finał Ligi Mistrzów, wziął udział w imprezie networkingowej „Everest”. Jej organizatorem był znany polityk Sławomir Mentzen – szef Nowej Nadziei i jeden z liderów Konfederacji.

Podczas tego wydarzenia, polski arbiter wygłosił przemówienie, za które otrzymał wiele pochwał.

Sprawa wywołała zainteresowanie ze strony radykalnie lewicowego stowarzyszenia „Nigdy Więcej”, które zwróciło uwagę na relacje łączące Szymona Marciniaka z jednym z liderów Konfederacji.

„Jesteśmy zszokowani i zbulwersowani publicznym związkiem Marciniaka z Mentzenem i jego odmianą toksycznej skrajnie prawicowej polityki. Jest to niezgodne z podstawowymi wartościami fair play, takimi jak równość i szacunek.” – twierdzi współzałożyciel „Nigdy Więcej”, Rafał Pankowski.

„Wzywamy sędziego do przyznania się do błędu. Jeśli tego nie zrobi, uważamy, że UEFA i FIFA powinny wyciągnąć konsekwencje” – zaznaczył.

CHAMPIONS LEAGUE REFEREE IN A ROW OVER FAR-RIGHT LINKS

News from the ‘NEVER AGAIN’ Association

The ‘NEVER AGAIN’ Association has called upon the Champions League final referee, Szymon Marciniak, to distance himself from far-right activities.https://t.co/Rlopv5dU6W pic.twitter.com/TwXD2g798f

— NEVER AGAIN/NIGDY WIĘCEJ (@StowNIGDYWIECEJ) June 1, 2023