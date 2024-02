Serwis informacyjny TVP i niemiecka Deutsche Welle wyemitowały identyczny materiał nt. relacji polsko-niemieckich

Pożądane byłoby rozszerzenie katalogu osób uprawnionych do ubiegania się o zezwolenia na pobyt (osiedlenie) czasowy na terytorium RP – pisze w liście do premiera Donalda Tuska Fundacja Ukraiński Dom. Rząd ma natomiast zająć się projektem nowelizacji tzw. ustawy ukraińskiej, zakładającym przedłużenie legalności pobytu Ukraińców w Polsce.

Przypomnijmy, że w minionym tygodniu „Rzeczpospolita” napisała, że specustawa z marca 2022 roku, która przyznała ukraińskim uchodźcom prawo do pobierania polskich świadczeń, zostanie przedłużona tylko do 4 marca. Ukraińcy otrzymali prawo do pobierania świadczenia 500 plus czy Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Według „Rz” Polska planuje przedłużenie szczególnej ochrony uchodźców z Ukrainy jedynie do końca września, po czym pomoc zostanie obcięta. Nie dotyczy to jednak tych Ukraińców, którzy są imigrantami, a nie uchodźcami.