Prezydent Rosji Władimir Putin zaproponował opracowanie mechanizmu kontroli „cyberingerencji” w wewnętrzne sprawy państwowe – przekazała w czwartek rosyjska agencja prasowa Tass.

Jak poinformował w czwartek Tass, Władimir Putin zaproponował ustalenie wspólnych, międzynarodowych mechanizmów kontroli „cyberingerencji” w wewnętrzne sprawy państwowe.

„Nie oferujemy niczego, co nie odpowiada interesom naszych partnerów. Jeśli ktoś uważa, że ​​ktoś inny wtrąca się w jego sprawy, ustalmy wspólne zasady i opracujmy instrumenty weryfikacyjne, mechanizmy kontroli przestrzegania umów” – zaproponował w czwartek Putin. Prezydent Federacji Rosyjskiej wezwał do określenia warunków wstępnych dialogu. „Musimy natychmiast usiąść i dojść do porozumienia”.

Jak poinformowaliśmy, rzecznik prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow przekonywał, że zarzuty dotyczące mieszania się rosyjskich służb w wybory w Stanach Zjednoczonych są bezpodstawne.

Odnosząc się do uwag Dyrektora Wywiadu Narodowego Johna Ratcliffa, że ​​Rosja i Iran rzekomo próbują wpływać na wybory w Stanach Zjednoczonych, Pieskow zauważył, że komentuje tę kwestię „z żalem”.

„Oskarżenia napływają każdego dnia, wszystkie są absolutnie bezpodstawne, nie są na niczym oparte. To raczej hołd dla wewnętrznych procesów politycznych związanych ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi w USA” – przekonywał. Ratcliffe wcześniej twierdził, że Rosja i Iran uzyskały dane rejestracyjne amerykańskich wyborców i próbowały wpłynąć na wybory.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Wcześniej poinformowaliśmy, że służba prasowa Departamentu Sprawiedliwości sześciu funkcjonariuszy rosyjskiego wywiadu GRU zostało oficjalnie oskarżonych o prowadzenie ataków hakerskich.

Jak podaje Departament Sprawiedliwości, byli oni zaangażowani we włamania i ataki komputerowe, których celem było wspieranie rosyjskich wysiłków zmierzających do osłabienia, odwetu lub innej destabilizacji: Ukrainy, Gruzji, wyborów we Francji, śledztwa w sprawie użycia przez Rosjan Nowiczoka, oraz Zimowych Igrzysk Olimpijskich w w 2018 roku po tym, jak rosyjskim sportowcom zakazano udziału w zawodach pod flagą swojego kraju w związku z aferą dopingową

Ataki komputerowe miały wykorzystywać jedne z najbardziej destrukcyjnych dotychczas na świecie szkodliwych oprogramowań, w tym: KillDisk i Industroyer.

Zgodnie z aktem oskarżenia, hakerzy i ich „współspiskowcy” wdrożyli destrukcyjne złośliwe oprogramowanie i podjęli inne działania destrukcyjne, ze strategiczną korzyścią dla Rosji, poprzez nieautoryzowany dostęp do komputerów ofiar.

Kresy.pl/Tass