Putin ostrzega Zachód przed wojną nuklearną

Prezydent Rosji Władimir Putin ostrzegł w czwartek kraje zachodnie, że istnieje realne ryzyko wojny nuklearnej, jeśli wyślą własne wojska do walki na Ukrainie, i zapewnił, że Moskwa ma broń, by uderzyć w cele na Zachodzie.

Zwracając się do parlamentu i innych członków elity kraju, Putin powtórzył swoje oskarżenia, że Zachód dąży do osłabienia Rosji, i zasugerował, że zachodni przywódcy nie rozumieją, jak niebezpieczne może być ich wtrącanie się w to, co określił jako wewnętrzne sprawy Rosji.

“Muszą zdać sobie sprawę, że mamy także broń, która może razić cele na ich terytorium. Wszystko to naprawdę grozi konfliktem z użyciem broni nuklearnej i zniszczeniem cywilizacji. Czy oni tego nie rozumieją?!” – powiedział Putin.

W piątek Kreml zamieścił nagranie z odezwą rosyjskiego prezydenta, Władimira Putina, z okazji obchodzonego w Rosji Dnia Obrońcy Ojczyzny. Oświadczył, że arsenał strategicznej broni jądrowej, jakim dysponuje Rosja, został niemal w całości zmodernizowany. „Dziś, udział nowoczesnej broni i sprzętu w strategicznych siłach nuklearnych już sięgnął 95 procent, podczas gdy komponent morski „triady nuklearnej” to już prawie 100 proc.” – powiedział Putin.

Rosyjski przywódca ogłosił też, że rozpoczęto produkcję seryjną nowych rakiet systemu hipersonicznego Cyrkon, a „próby innych ofensywnych systemów uzbrojenia zbliżają się do końca”. Nie sprecyzował, o jakie systemy uzbrojenia chodzi.

Dodał, że w listopadzie ubiegłego roku do służby w rosyjskiej marynarce wojennej weszły nowe strategiczne okręty podwodne, a w ostatnich dniach siły zbrojne otrzymały cztery bombowce strategiczne Tu-160M. Maszyny te mogą przenosić i odpalać rakiety manewrujące.

„W siłach ogólnego przeznaczenia będziemy także dążyć do utrzymania jak najwyższego udziału nowoczesnego uzbrojenia i pojazdów. Powtarzam, praca ta jest prowadzona systematycznie i konsekwentnie” – powiedział Władimir Putin.

Kresy.pl/Reuters