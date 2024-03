Putin: Nie będzie upaństwowienia gospodarki

Prezydent Rosji Władimir Putin zapewnił we wtorek, że władze nie rozważają jakiejkolwiek deprywatyzacji czy nacjonalizacji rosyjskiej gospodarki.

Przemawiając we wtorek na rozszerzonym posiedzeniu kolegium głównego Prokuratury Generalnej Federacji Rosyjskiej, Putin skupił się na pracach tego urzędu w zakresie powrotu na własność państwa szeregu dużych przedsiębiorstw i kompleksów majątkowych, wobec których trwa rewizja postępowań prywatyzacyjnych. „Chciałbym od razu nakreślić stanowisko: nie ma mowy i nie można mówić o jakiejkolwiek deprywatyzacji czy nacjonalizacji gospodarki” – powiedział Putin, którego zacytowała agencja informacyjna Interfax.



Przywódca Rosji powiedział, że prokuratorzy mają podejmować działania w sprawach, w których zachodzi podejrzenie, że państwowy majątek został nabyty z naruszeniem prawa lub wykorzystany na szkodę państwa.

“Jednocześnie pragnę podkreślić, że w każdym takim przypadku należy postępować ściśle według prawa, w ramach jasnych procedur prawnych. Proszę o bezwzględne tłumienie prób wykorzystywania uprawnień prokuratury i innych organów ścigania dla osobistych korzyści, aby wywrzeć presję na biznes, do brania udziału w walce gospodarczej, która stoi za pozbawioną skrupułów konkurencją i różnymi planami redystrybucji majątku” – agencja zacytowała słowa Putina.

Jeszcze przed rozpoczęciem inwazji na Ukrainę na dużą skalę Federalna Służba Antymonopolowa wyszła z propozycjami zmian prawnych, na mocy których państwo uzyskało by możliwość przejmowania udziałów dającym zagranicznym właścicielom bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad działającą w Rosji firmą, o ile przedsiębiorstwo to zostanie określone jako “strategiczne” a przejęcie udziałów przez zagranicznego właściciela dokonało się z naruszeniem przepisów.

W lutym nowe przepisy zostały wykorzystane do przejęcia przez państwo zakładów CzEMK, oraz zakładów metalurgicznych Kuźnieck i Sierow, największymi w kraju producentami żelazostopów wykorzystywanych do produkcji wysokiej jakości stali zużywanej przez rosyjski przemysł zbrojeniowy, w tym do budowy żaroodpornych silników lotniczych, luf do broni i pocisków przeciwpancernych. Sąd arbitrażowy uznał, że zostały sprywatyzowane ze złamaniem prawa.

interfax.ru/kresy.pl