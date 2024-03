Krasnosielski spotkał się z przedstawicielem Rosji w kraju, którego Naddniestrze jest oficjalnie częścią, by poskarżyć się na politykę mołdawskich władz. „Niestety wielu, powiedzmy, zachodnich dyplomatów, występując w roli adwokatów strony mołdawskiej, próbuje usprawiedliwić działania władz centralnych Mołdawii, twierdząc, że jest to droga do Europy. Ale wtedy pojawia się logiczne pytanie: czym jest Europa dla ludzi? Jest to ograniczenie działalności przedsiębiorczej, nieotwieranie i blokowanie rachunków bankowych, podwójne opodatkowanie, rabunek ludności naddniestrzańskiej." - mówił Krasnosielski.

"Mołdawia wybrała europejską ścieżkę i dowodzi wszystkim, że to dobrze, nie ma sprawy. Ludzie powinni czuć, że to jest dobre. A dla mieszkańców Naddniestrza niestety droga do Unii Europejskiej Mołdawii kończy się bardzo negatywnie, jeśli chodzi o dobrobyt i stabilność." - ocenił przywódca separatystów. Stwierdził, że Kiszyniów stara się "gospodarczo dusić" Naddniestrze.