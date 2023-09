Polsko-ukraińskie negocjacje w sprawie zboża z Ukrainy. Warszawa chce wycofania skargi

W środę minister rolnictwa Robert Telus rozmawiał ze swoim ukraińskim odpowiednikiem. Rozmowy dotyczyły kwestii ukraińskiego zboża. Przekazał, że jest zadowolony ze spotkania, oraz że wkrótce dojdzie do następnego. Zaapelował do Ukrainy, by wycofała skargę na Polskę do WTO. Niebawem ma również odbyć się trójstronne spotkanie ministrów rolnictwa – Polski, Ukrainy i Litwy.

Szef resortu rolnictwa rozmawiał w środę online z ministrem polityki rolnej i żywności Ukrainy Mykołą Solskim. Poinformował, że w najbliższych tygodniach dojdzie do następnego spotkania ze stroną ukraińską.

Środowa rozmowa dotyczyła kwestii zbożowych i nowych procedur, które proponuje Ukraina w kwestii wwozu produktów rolnych do UE lub poza Wspólnotę.

Ukraina złożyła propozycję licencjonowania towarów rolnych. “Strona ukraińska powiedziała, że jeżeli Polska powie, że do końca roku nie potrzebuje czterech zbóż, to nie będą wydawane licencje. To jest kwestia do rozważenia przez naszą stronę, ale propozycja wydaje się z zewnątrz, że jest dobrą propozycją” – powiedział.

Jego zdaniem, oznacza to, że “przenosimy ciężar odpowiedzialności na nasz kraj”. “To my będziemy decydować, nie strona ukraińska” – stwierdził.

“Na razie nie ma jednak odpowiednich procedur. Najważniejsze, żeby obecnie zboże do Polski nie wpływało” – wskazał.

Polski minister zaapelował w środę do Ukrainy, by wycofała skargę na Polskę do WTO. “Ta skarga jest bezpodstawna” – ocenił. “Minister Ukrainy zadeklarował, że będzie rozmawiał z ministrem gospodarki na Ukrainie, żeby przemyśleć wycofanie tej skargi. To byłaby dobra rzecz jeśli chcemy szukać rozwiązań długofalowych” – dodał.

Szef polskiego resortu rolnictwa przywołał stwierdzenie ukraińskiego ministra, że niektóre wypowiedzi po stronie ukraińskiej były zbyt emocjonalne i że potrzebne jest uspokojenie sytuacji.

Dodał przy tym, że Polska popiera pomysł unijnego komisarza Janusza Wojciechowskiego, aby Unia Europejska dopłacała do transportu zboża z Ukrainy.

Telus przekazał, że na ostatniej prostej są rozmowy ze stroną litewską w sprawie przeniesienia kontroli zboża z polskiej granicy do portów litewskich.

“Minister Mykoła Solski zaproponował, aby taki sam mechanizm został zastosowany w przypadku portów niemieckich i teraz będziemy to rozważać” – powiedział.

Szef resortu rolnictwa podkreślił, że wypracowywane mechanizmy muszą zapewnić jednocześnie, że tak kontrolowane zboże nie wróci na teren Polski.

W komunikacie ukraińskiego ministerstwa rolnictwa podano z kolei, że “polski minister podkreślił wagę negocjacji i zauważył, że rząd bada mechanizmy wydawania licencji ukraińskim eksporterom”. Zdaniem strony ukraińskiej, dyskusja dotyczy przede wszystkim tego, kto będzie zatwierdzał wydawanie licencji.

Podkreślono, że niebawem odbędzie się również trójstronne spotkanie ministrów rolnictwa – Polski, Ukrainy i Litwy. Ma dotyczyć kwestii “przeniesienia kontroli weterynaryjnej na terytorium kraju eksportu, w celu poprawy tranzytu przez Polskę”.

Według nieoficjalnych informacji RMF FM, Ukraina zobowiązała się, że nie będzie wydawać zezwoleń na eksport zboża, jeżeli Polska czy Komisja Europejska nie będą tego chciały.

W piątek Komisja Europejska przekazała stronie ukraińskiej komentarze swoje i pięciu krajów sąsiadujących z Ukrainą, w tym Polski, do tzw. planu działań. Chodzi o spis nowych zasad, które mieliby wprowadzić Ukraińcy, by nie dochodziło do niekontrolowanego eksportu zboża.

Jak podano, jednym z głównych zapisów w dokumencie jest mechanizm ograniczeń eksportowych, czyli system licencjonowania, który ma wprowadzić Ukraina.

W ubiegłym tygodniu Ukraina złożyła skargę na Słowację, Polskę i Węgry w ramach Światowej Organizacji Handlu po decyzji tych państw o ograniczeniu ukraińskiego importu

Przypomnijmy, że w ubiegłą środę w trybie pilnym do MSZ wezwany został Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz. Powodem były słowa ukraińskiego prezydenta, Wołodymyra Zełenskiego. Podczas swojego wystąpienia na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku skrytykował „niektórych przyjaciół w Europie” za ich postawę, zarzucając im polityczne rozgrywanie sprawy ukraińskiego zboża, a zarazem działanie na korzyść Rosji. Zostało to powszechnie odebrane jako krytyka głównie pod adresem Polski. Zełenski wezwał też, by Niemcy zostały stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ.

gov.pl / minagro.gov.ua / wnp.pl / Kresy.pl