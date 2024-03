Premier Belgii oskarża Izrael o głodzienie Palestyńczyków

Premier Belgii Alexander De Croo określił izraelskiego działania wobec Strefy Gazy jako „taktykę głodzenia” i nazwał ją „niedopuszczalną”.

De Croo odniósł się do sytuacji w palestyńskiej eksklawie we wspisie na X. “Izrael musi pilnie zapewnić większy dostęp humanitarny do Gazy” – uznał szef belgijskiego rządu, który zadeklarował też pełne poparcie dla Agencji Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA) określając ją mianem “filaru pomocy dla ludzi w Gazie” i wyrażając wobec jej szefa, Philippe’a Lazzariniego kondolencje z powodu śmierci 160 współpracowaników agencji w wyniku izrelskiej ofensywy na palestyński region.

Israel urgently needs to provide more humanitarian access to Gaza.

Tactics of starvation are inadmissible.

Belgium continues to support @UNRWA

It is the backbone of aid to the people in #Gaza

We expressed condolences to @UNLazzarini for over 160 staff who have been killed. pic.twitter.com/SBLDfTKtC1

— Alexander De Croo 🇧🇪🇪🇺 (@alexanderdecroo) March 16, 2024