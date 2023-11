Izrael zbombardował palestyński obóz dla uchodźców [+VIDEO]

W obozie dla uchodźców w Dżabalii po izraelskim bombardowaniu powstał wielki krater. Źródła palestyńskie informują o śmierci co najmniej kilkudziesięciu mieszkańców.

Katarska telewizja Al Jazeera podała, że na skutek bombardowania obozu Dżabalia śmierć poniosło co najmniej 50 osób. Środowy atak nie był pierwszym jakiego dopuściły się siły zbrojne Izraela. Dżabalia była już przez nie atakowana kolejno 9, 12, 19 i 22 października. Tymczasem strona izraelska twierdzi, że celem uderzenia na Dżabalię była eliminacja ważnego dowódcy palestyńskiej organizacji polityczno-militarnej Hamas.

#BREAKING| #Israel has just razed an entire heavily populated neighborhood in Jabalya, #Gaza to the ground using 6 #US-made bombs, each of which weighs 1 ton. pic.twitter.com/IYYzmdI6xb

— Quds News Network (@QudsNen) October 31, 2023