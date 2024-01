Media: Izrael negocjuje z USA “ogromny” kontrakt. Chodzi o wzmocnienie izraelskich sił powietrznych

Izrael rozpoczął negocjacje w sprawie “ogromnego” kontrakt na zagraniczną sprzedaż wojskową z Departamentem Obrony USA – informują izraelskie media. Chodzi o samoloty F-35, F-15EX Eagle II, śmigłowce AH-64 Apache oraz znaczną ilość amunicji.

Informacje o planowanych kontraktach podał jako pierwszy izraelski Kanał 12. Z kolei The Times of Israel poinformował w piątek, że podpisanie umowy może nastąpić w ciągu najbliższych kilku tygodni. Jak czytamy, w czwartek dyrektor generalny ministerstwa obrony Izraela Eyal Zamir zakończył roboczą wizytę w Waszyngtonie, podczas której spotkał się z wysokimi urzędnikami Pentagonu i Departamentu Stanu, a także kadrą kierowniczą głównych amerykańskich firm obronnych, aby rozmawiać o “ogromnym” kontrakcie zbrojeniowym.

Chodzi o 25 samolotów F-35; 25 – F-15EX Eagle II (w wariancie F-15IA dla Izraela), 12 – śmigłowców szturmowych AH-64 Apache, a także znaczną ilość amunicji. Izraelska delegacja rozmawiała także o zapewnieniu ciągłości dostaw amerykańskiej amunicji w czasie wojny.

The Jerusalem Post podaje, że samoloty nie zostaną dostarczone wcześniej niż w latach 2026–2027.

Izraelskie media piszą, że Izrael zażądał od USA pierwszeństwa w zakresie dostaw, biorąc pod uwagę rozwój wojny w Strefie Gazy.

Przeczytaj: Reuters: W USA maleje poparcie dla Izraela

We wrześniu minister obrony Yoav Gallant wysłał oficjalny list z zapytaniem (LOR) do Stanów Zjednoczonych i firmy Lockheed Martin w sprawie zakupu trzeciej eskadry składającej się z 25 samolotów F-35 – przypomina The Jerusalem Post. Z kolei w styczniu ubiegłego roku Ministerstwo Obrony Izraela miało wysłać zapytanie do rządu USA w sprawie zakupu 25 samolotów F-15 EX.

Zobacz także: MTS stwierdził, że Izrael musi zapobiec ludobójstwu w Gazie

timesofisrael.com / jpost.com / Kresy.pl