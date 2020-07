Prawie 240 ofiar zamieszek w Etiopii

Liczba ofiar śmiertelnych z powodu demonstracji i przemocy etnicznej, która wybuchła w Etiopii w zeszłym tygodniu po zamordowaniu popularnego piosenkarza z grupy etnicznej Oromo, wzrosła według policji do 239 – poinformowała w środę Al-Dżazira.

Protesty wybuchły w stolicy kraju Addis Abebie, a także w otaczającym ją regionie Oromia, ojczyźnie największej grupy etnicznej w kraju, która od dawna czuje się wykluczona ekonomicznie i politycznie w zróżnicowanym plemiennie państwie.

„Z powodu zamieszek, które miały miejsce w regionie, dziewięciu policjantów, pięciu członków milicji i 215 cywilów straciło życie” – poinformowała w środę telewizja państwowa cytując komisarza policji Oromię Mustafę Kedira.

Mustafa poinformował także, że doszło do „rozległych szkód i grabieży” własności rządowej i prywatnej. „Aby opanować te niepokoje, aresztowano ponad 3500 podejrzanych. Byli to członkowie „anty-pokojowych” organizacji, którzy przeprowadzali ataki, wykorzystując śmierć artysty jako pretekst do demontażu siłą systemu konstytucyjnego” – poinformował.

Premier Abiy Ahmed poinformował, że morderstwo to „zły czyn”. Dodał jednak, że późniejsza przemoc stanowiła „skoordynowane próby” destabilizacji kraju.

Hundeessaa został zastrzelony w poniedziałek w okolicznościach, które według policji wskazują na zabójstwo na zlecenie. Już we wtorek w kilku miastach stołecznego regionu, w tym w samej stolicy Addis Abebie, doszło do ulicznych protestów. Tłum zaczął zachowywać się agresywnie i atakować niektóre przedsiębiorstwa. W efekcie interweniowała policja co skończyło się co najmniej 52 ofiarami śmiertelnymi.

Haacaaluu Hundeessaa tworzył piosenki inspirujące młodzież do protestów, które w 2018 r. doprowadziły do rezygnacji premiera Abija Ahmeda. Jak podaje Reuters protesty zmobilizowały grupę etniczną Ormów. Oromowie, stanowiący prawie 32 proc. ludności Etiopii są największą grupą etniczną w kraju i według brytyjskiej agencji informacyjnej takie podłożem gwałtownych protestów do jakich doszło jest marginalizacja polityczna jej przedstawicieli.

Kresy.pl/Al-Dżazira