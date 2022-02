„Powstanie węgiersko-rosyjska spółka kolejowa, której zadaniem będzie przewożenie towarów z Chin do Europy Zachodniej” – poinformował w czwartek na facebooku minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto.

Jak poinformował w czwartek na facebooku minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto, „powstanie węgiersko-rosyjska spółka kolejowa, której zadaniem będzie przewożenie towarów z Chin do Europy Zachodniej”.

„Kednym z ważnych tematów spotkania premiera Viktora Orbana z prezydentem Rosji Władimirem Putinem 1 lutego w Moskwie była właśnie współpraca w sferze transportu kolejowego” – pisał szef węgierskiego MSZ.

„W naszym interesie leży, by jak największa część ruchu towarowego koleją z Chin do Europy Zachodniej odbywała się przez Węgry” – zaznaczył. Dodał także, że „w ciągu najbliższych dni zakończy się budowa centrum logistycznego we wsi Fenyeslitke w północno-wschodniej części kraju, dzięki czemu to właśnie na Węgrzech będzie się znajdować wschodnia granica UE, gdzie najszybciej można przeładować składy kolejowe kontenerów towarowych”.

Według TASS Viktor Orbán przyjechał do Moskwy z szeregiem propozycji współpracy dwustronnej i prawie wszystkie spotkały się z pozytywną odpowiedzią strony rosyjskiej.

Rosja i Węgry zgodziły się na zwiększenie dostaw gazu o 1 mld metrów sześc. To o jedną szóstą więcej niż w minionym roku. Dla Moskwy, według Putina, „to nie będzie duży problem”. Ostateczna decyzja w tej sprawie zapadnie na początku kwietnia na szczeblu gospodarczym.

Osobno Putin wyróżnił współpracę między Moskwą a Budapesztem w sferze nuklearnej. „Rosja i Węgry realizują duży projekt strategiczny w dziedzinie energetyki jądrowej: Rosatom buduje dwa nowe bloki energetyczne w węgierskiej elektrowni jądrowej Paks, co ponad dwukrotnie zwiększy moc tej elektrowni – do 4400 MW” – mówił prezydent Rosji.

Viktor Orbán oświadczył, że jeśli chodzi o budowę elektrowni, Węgry mają nadzieję otrzymanie w krótkim czasie ostatniej licencji, co będzie oznaczać, że ​​”proces automatycznie przejdzie w drugą fazę, czyli fazę budowy”.

Wkrótce Węgry planują uruchomić na swoim terytorium produkcję szczepionki Sputnik V i już negocjują dostawę Sputnik Light. W najbliższym czasie może też wzrosnąć liczba połączeń lotniczych między Rosją a Węgrami. Putin poparł też zwiększenie finansowania na budowę kolejowej obwodnicy Budapesztu o 2 mld USD.

Na konferencji prasowej po rozmowach Władimir Putin powtórzył, że USA i NATO zignorowały kluczowe punkty rosyjskich propozycji nowego porządku bezpieczeństwa w Europie, ale Moskwa liczy na dalszy dialog i osiągnięcie porozumienia. Skarżył się, że Rosja została „porzucona, po prostu oszukana”, kiedy obiecano jej, że NATO nie będzie rozszerzać się na wschód.

Zdaniem rosyjskiego prezydenta Ukraina będąc w przyszłości w NATO może próbować odbić Krym, wciągając w wojnę cały Sojusz. Nie wykluczył też, że USA mogą próbować wciągnąć Rosję w konflikt stymulując „jakichś banderowców do rozwiązania kwestii Donbasu czy Krymu środkami zbrojnymi”. Putin wyraził opinię, że USA bardziej myślą o „powstrzymywaniu Moskwy” niż o bezpieczeństwie Ukrainy.

Premier Węgier, który swoją wizytę w Moskwie nazwał „działaniem na rzecz pokoju”, wyraził przekonanie, że można przezwyciężyć różnice w stanowiskach Federacji Rosyjskiej i Zachodu.

Na konferencji prasowej Orbán zapytany o to, czy wierzy w doniesienia o możliwej agresji Rosji na Ukrainę, odpowiedział, że nie widział „intencji takich działań ze strony prezydenta Putina podczas rozmów”. Dodawał, że nie sądzi, że dojdzie do „czegoś ostrego”.

Według Orbána możliwe jest zawarcie porozumień, które gwarantują pokój i bezpieczeństwo Rosji i które będą do zaakceptowania przez kraje członkowskie NATO. Podkreślił, że w Unii Europejskiej nie ma ani jednego przywódcy, który chciałby konfliktu z Rosją.

Szef węgierskiego rządu krytykował sankcje wobec Rosji. Twierdził, że „polityka sankcji wobec Rosji wyrządziła Węgrom znacznie więcej szkody niż Federacji Rosyjskiej”. Dodawał, że rosyjska gospodarka jest znacznie silniejsza niż powszechnie uważa się na Zachodzie.

