Portal magazynu „Najwyższy CZAS!” zablokowany – według redakcji przez ABW

„Najprawdopodobniej zostaliśmy zablokowani przez jakieś służby, najpewniej przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego” – uważa Tomasz Sommer, szef serwisu nczas.com, internetowej witryny dwutygodnika „Najwyższy CZAS!”.

W piątek redakcja serwisu nczas.com, internetowej witryny dwutygodnika „Najwyższy CZAS!” poinformowała o utrudnieniach przy wchodzeniu na portal. Kłopoty były zgłaszane już w nocy z czwartku na piątek. Redakcja zaznaczyła, że sama strona działa poprawnie.

„Problem dotyczy polskich operatorów – w skrócie ich serwery DNS przestały zwracać poprawnie rekord A dla domeny nczas.com, co skutkuje nieznalezieniem strony przez większość czytelników” – napisano na profilu nczas.com na Facebooku.

Jak zaznaczali przedstawiciele portalu, nie jest on całkowicie zablokowany. Nie ma problemu z wchodzeniem na stronę w USA, gdzie domena jest zarejestrowana. Według redakcji, na stronę można wejść „ze wszystkich krajów – prócz Polski”.

Wiadomo, że w marcu ub. roku, niedługo po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, ABW zablokowała portale wRealu24.pl i wRealu24.tv, oba powiązane z kanałem wRealu24. Jak piszą „Wirtualne Media”, „polskie służby uznały, że rozpowszechniano w nich rosyjską propagandę”. Strony te znalazły się w grupie witryn, do których dostęp został zablokowany z uwagi na „zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa i zamieszczanie proputinowskich treści w kontekście wojny w Ukrainie”. Poza rosyjskimi serwisami, jak ria.ru czy Lenta.ru, zablokowano na tej podstawie polskie portale.

Szef portalu, Tomasz Sommer uważa, że stoi za tym prawdopodobnie ABW. „Najprawdopodobniej zostaliśmy zablokowani przez jakieś służby, najpewniej przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego” – przypuszcza Sommer. Przyznał, że nie wie, dlaczego tak mogło się stać. Przypomniał zarazem, że w Polsce obowiązuje konstytucyjny zakaz cenzury.

„Może chodzi o art. 180 z prawa telekomunikacyjnego, który jest teraz dość intensywnie wykorzystywany przez ABW?” – dodał.

Chodzi o przepis, zgodnie z którym przedsiębiorca telekomunikacyjny ma obowiązek”niezwłocznego blokowania połączeń telekomunikacyjnych lub przekazów informacji, na żądanie uprawnionych podmiotów, jeżeli połączenia te mogą zagrażać obronności, bezpieczeństwu państwa oraz bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, albo do umożliwienia dokonania takiej blokady przez te podmioty”.

„To skandaliczne. Nie wyobrażam sobie, żeby jakakolwiek informacja z naszego portalu zagrażała obronności czy bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu państwa. To, co się stało, to demolowanie portalu, który jest obecny w sieci od wielu lat” – komentuje sprawę Sommer, cytowany przez „Wirtualne Media”. Zapowiedział, że zrobi wszystko, by ustalić winnych. Będzie też domagał się odszkodowania. Planuje również zmianę domeny.

Tydzień temu YouTube zablokował kanał Media Narodowe. Kilka dni wcześniej Stowarzyszenie „Nigdy Więcej” opublikowało raport z analizy publikowanych tam w ostatnich latach programów. Stowarzyszenie twierdzi, że „obrażani są tam przedstawiciele wielu mniejszości, w tym Żydzi, uchodźcy z Ukrainy, a także osoby LGBT”.

wirtualnemedia.pl / Kresy.pl