Członkowie zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzali VAT. Wpadli w ręce ABW

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) zatrzymali kolejnych dwóch członków zorganizowanej grupy przestępczej działającej w branży biopaliw. Zatrzymanym przedstawiono zarzuty popełniania przestępstw skarbowych i oszustw w zakresie podatku VAT oraz prania pieniędzy – poinformowała ABW w piątek.

W komunikacie poinformowano, że 14 grudnia 2021 r. we Wrocławiu i Namysłowie funkcjonariusze ABW zatrzymali Romana C. i Jarosława S., a także przeszukali ich miejsca zamieszkania. Śledztwo ujawniło przestępczy mechanizm polegający na pozorowanych czynnościach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) przez polskich oraz zagranicznych przedsiębiorców. Łańcuchy odbiorców były w sposób celowy i przemyślany układane tak, aby część podmiotów pełniła rolę znikających podatników, a część – rolę buforów. Chodziło o to, by umożliwić wykazanie „legalnego” nabycia półproduktów służących do produkcji biopaliw przez ostatecznych odbiorców.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw w zakresie podatku VAT oraz prania pieniędzy. Wobec jednego z podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, dozoru policji, zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu oraz zakazu prowadzenia działalności. Drugi z podejrzanych – na wniosek prokuratury – został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Dotychczas zarzuty w śledztwie przedstawiono 61 osobom.

W pierwszej połowie grudnia br. funkcjonariusze ABW zatrzymali 9 osób – członków zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się uszczuplaniem podatku VAT i akcyzy w związku z obrotem paliwami oraz praniem brudnych pieniędzy. W wyniku procederu, w którym uczestniczyły zatrzymane osoby, straty Skarbu Państwa wyniosły około 93 mln złotych. Do zatrzymań doszło między 30 listopada a 14 grudnia br. – ABW poinformowała w środę. Zatrzymanym grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 10 lat.

Na początku grudnia br. podawaliśmy, że ABW zlikwidowała karuzelę podatkową, przez działanie której Skarb Państwa stracił ponad 56 mln złotych. Działalność grupy przestępczej była związana z wewnątrzwspólnotowym obrotem metalami nieżelaznymi.

Informowaliśmy, że niedawno funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali sześciu przedstawicieli spółek zaangażowanych w fikcyjną działalność. Członkowie zorganizowanej grupy przestępczej, która działała w latach 2018-2020 są podejrzani o posługiwanie się, wystawianie oraz używanie nierzetelnych i niedokumentujących rzeczywistych zdarzeń gospodarczych faktur VAT. Z powodu oszustw podatkowych grupy Skarb Państwa stracił co najmniej 20 mln zł.

Przypomnijmy, że także w sierpniu br. Krajowa Administracja Skarbowa, Komenda Stołeczna Policji w Warszawie (KSP) i Prokuratura Regionalna w Warszawie rozbiły zorganizowaną grupę przestępczą, która wyłudzała VAT i wystawiała fikcyjne faktury. Straty Skarbu Państwa z tytułu działania grupy sięgały ponad 10 mln zł.

Z kolei w czerwcu br. funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) i Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP) rozpracowali grupę przestępczą, która wystawiała fikcyjne faktury w obrocie paliwem. Grupa wprowadziła do obrotu lewe faktury na łączną kwotę ponad 2 mld zł. Straty Skarbu Państwa szacuje się na co najmniej 387 mln zł.

W maju bieżącego roku KAS rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą, która wprowadzała do obrotu gospodarczego fikcyjne faktury. Przeszukano ponad 140 miejsc należących do 71 podmiotów gospodarczych. Zatrzymano 4 osoby. Na rachunkach bankowych zablokowano ponad 3 mln zł. Na skutek działań grupy straty Skarbu Państwa z tytułu podatku dochodowego i podatku VAT sięgały ponad 30 mln zł.

Również w maju br. Krajowa Administracja Skarbowa i Centralne Biuro Antykorupcyjne rozbiły zorganizowaną grupę przestępczą. Zatrzymano 34 osoby, które usłyszały między innymi zarzuty zbrodni VAT-owskiej. Wartość wystawionych nierzetelnych i fałszywych faktur VAT przekraczała 1 mld zł

