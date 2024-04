Ponad 11 mld zł na dodatkowe świadczenia dla uchodźców z Ukrainy. Jest projekt ministerstwa

Rząd Donalda Tuska planuje przeznaczyć dodatkowo ponad 11,3 mld zł na pomoc dla ukraińskich uchodźców w Polsce. Świadczenia dla nich, m.in. rodzinne i socjalne, mają być im wypłacane do września 2025 roku.

Jak podał w piątek portal WNP.pl, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt ustawy, który przewiduje przeznaczenie dodatkowo ponad 11,3 mld zł na pomoc dla legalnie przebywających w Polsce uchodźców z Ukrainy. Zgodnie z założeniami, świadczenia mają być wypłacane do końca września 2025 roku.

Według WNP.pl, w drugiej połowie 2024 roku konto Funduszu Pomocy powinno zostać zasilone kwotą 3,9 mld zł, Przyszłoroczne wydatki szacowane są na 7,36 mld zł.

„W związku z rozwiązaniami, proponowanymi w nowelizacji ustawy prognozuje się, że wydatki z FP będą systematycznie spadać, w związku z czym, aby pokryć wydatki zaplanowane w drugiej połowie 2024 r., niezbędne jest zwiększenie FP o kwotę 3,91 mld zł” – czytamy w opublikowanym komunikacie prasowym.

W 2024 roku na ten cel ma trafić 7,38 mld zł. Fundusz Pomocy ma w związku z tym zostać zasilony z oszczędności powstałych w jednostkach sektora finansów publicznych lub w budżetowych rezerwach celowych na podstawie mechanizmów określonych w ustawie. W innym przypadku ustawa zakłada możliwość emisji celowych obligacji Banku Gospodarstwa Krajowego.

Opisywane środki mają zostać przeznaczone na dostęp do świadczeń zdrowotnych, rodzinnych, socjalnych oraz świadczeń wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych obywatelom ukraińskim.

Czytaj także: “Weryfikacja jest niezbędna”. Media: świadczenia dla Ukraińców pod lupą rządu

Ponad dwa miesiące temu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazało, że jeżeli zgodnie z proponowaną przez MSWiA nowelizacją ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy termin ich legalnego pobytu zostanie wydłużony, to wydłużone będzie też ich prawo do świadczeń socjalnych, m.in. 800 plus. Opracowaniem projektu zajmował się wiceminister Tomasz Szymański. Polityk PO przypomina, że kwestię pomocy dla obywateli Ukrainy reguluje dyrektywa unijna, która wskazuje na koszty dla poszczególnych państw.

Przeczytaj: Polska płaci 500 plus Ukraińcom mieszkającym na Ukrainie

Obywatele Ukrainy mogą pobierać polskie świadczenia socjalne na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Chodzi o Ukraińców, którzy przybyli z tego państwa do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi. Obecne przepisy określają, że pobyt Ukraińca jest legalny, jeśli przybył do Polski w okresie od 24 lutego 2022 r. do 4 marca 2024 r.

Chodzi o prawo do pobierania świadczenia 800 plus (dawniej 500 plus) czy Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. W grudniu 2023 r. 500 plus otrzymywało 209,7 tys. dzieci ukraińskich.

Styczniowe doniesienia Rzeczpospolitej wskazywały, że Polska planuje przedłużenie szczególnej ochrony uchodźców z Ukrainy jedynie do końca września, po czym pomoc zostanie obcięta.

W lutym br. Sejm przedłużył do końca czerwca br. obowiązywanie przywilejów socjalnych dla przebywających w Polsce Ukraińców.

Na początku marca br. prezydent Andrzej Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy. Badane będą m.in. “korzystne rozwiązania” dotyczące ukraińskich firm.

Wnp.pl / Kresy.pl