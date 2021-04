Ponad 100 najnowszych jednostek broni i sprzętu, w tym Tornado-G, dla wojsk z południa Rosji

W marcu br. rosyjscy żołnierze z Południowego Okręgu Wojskowego otrzymali około 100 najnowszych jednostek broni i sprzętu, w tym wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe Tornado-G oraz transportery opancerzone BTR-82A.

O dostawach broni poinformowały we wtorek służby prasowe rosyjskiego Południowego Okręgu Wojskowego.

„W marcu 2021 roku, około 100 jednostek broni i sprzętu trafiło do Południowego Okręgu Wojskowego” – podano w komunikacie. „Systemy Tornado-G uzupełniły zapas jednostek artyleryjskich formacji strzelców zmotoryzowanych w obwodzie rostowskim, podczas gdy transportery opancerzone BTR-82A przybyły do batalionu piechoty morskiej Floty Czarnomorskiej. Ponadto, marynarze Floty Czarnomorskiej otrzymali statek Projektu 1388 i korwetę rakietową Grajworon [Bujan-M – red.]”.

Ponadto, do sił powietrznych trafił też śmigłowiec Ka-27PS, przeznaczony do działań poszukiwawczo-ratunkowych. Z kolei do oddziałów ochrony przed zagrożeniami biologicznymi, chemicznymi i promieniotwórczymi trafiły specjalne pojazdy RchM-6-01.

Cytowany w komunikacie dowódca Południowego Okręgu Wojskowego, Aleksnadr Dwornikow powiedział, że w tym roku planowane jest dostarczenie łącznie ponad 1600 systemów uzbrojenia. Dzięki temu, udział zaawansowanego uzbrojenia wzrośnie tam do końca roku do 71 procent.

Jak podają rosyjskie media, Tornado-G to pierwszy wieloprowadnicowy system artylerii rakietowej, jaki otrzymał zautomatyzowany system celowania i kontroli ognia, umożliwiający ciągłe śledzenie wozu bojowego podczas marszu i otwarcie ognia w jak najkrótszym czasie po przybyciu na stanowisko ogniowe. Rosjanie opracowali też dla tego systemu jednoczęściowy pocisk kumulacyjno-odłamkowy, wykorzystujący detonator z wysokościomierzem. Umożliwia on regulowanie wysokości detonacji pocisku zarówno w momencie uderzenia w cel, jak i kilka metrów ponad nim.

Wraz z pozyskaniem korwety „Grajworon”, liczba jednostek klasy Bujan-M w składzie rosyjskiej Floty Czarnomorskiej wzrasta do czterech. Okręty te przenoszą m.in. rakietowe pociski manewrujące Kalibr-NK.

Jak pisaliśmy, we wtorek agencja Interfax, powołując się na rosyjskie Ministerstwo Obrony podała, że rosyjskie siły zbrojne rozpoczęły kontrolę gotowości bojowej po cyklu zimowego szkolenia. Ćwiczenia odbędą się we wszystkich okręgach wojskowych.

Przypomnijmy, że w miniony wtorek na nadzwyczajnym posiedzeniu ukraińskiego parlamentu głównodowodzący ukraińskich sił zbrojnych gen. Rusłan Chomczak mówił, że Rosja utrzymuje na granicy z Ukrainą 28 batalionowych grup taktycznych, jednak w ostatnim czasie obserwuje się przerzucanie w ten rejon kolejnych jednostek „pod pozorem ćwiczeń”. Według niego oczekuje się koncentracji kolejnych 25 batalionowych grup taktycznych, co jego zdaniem w połączeniu z dotychczas rozmieszczonymi siłami zagraża bezpieczeństwu militarnemu Ukrainy. Tego samego dnia dziennik „The New York Times” napisał, że Rosja ściąga na granicę z Ukrainą 4 tys. żołnierzy. W sieci pojawiły się też zdjęcia, pokazujące pociąg z rosyjskim sprzętem wojskowym w drodze na Krym przez most nad Cieśniną Kerczeńską. „NYT” poinformował też, że dowództwo sił USA w Europie już w ubiegłym tygodniu zwiększyło w związku z tym swoją gotowość bojową do maksymalnego możliwego poziomu, oznaczającego „potencjalnie nieuchronny kryzys”.

Departament Obrony oświadczył w środę, że „wie o ukraińskich doniesieniach dotyczących ruchów rosyjskich oddziałów” przy granicy Ukrainy i że sprawa ta jest omawiana z sojusznikami w ramach NATO. Pentagon wyraził też zaniepokojenie ostatnim zaostrzeniem sytuacji w Donbasie.

