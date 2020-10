Premier Morawiecki dopuszcza dalsze obostrzenia przeciwepidemiczne

Szef rządu Mateusz Morawiecki zapowiedział, że kolejne obostrzenia przeciwepidemiczne mogą zostać wprowadzone w ciągu dwóch lub trzech dni.

W poniedziałek odnotowano dobowy poziom zakażeń koronawirusem SARS CoV-2 na poziomie7428 przypadków. To liczba mniejsza niż w poprzednich dniach lecz obrazująca wysoką dynamikę rozwoju pandemii w Polsce. Premier Morawiecki nie wykluczył w związku z tym wprowadzenia kolejnych obostrzeń mających zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

„Idziemy drogą środka. Jeśli kolejne obostrzenia będą niezbędne to je za dwa, trzy dni ogłosimy. Obrona miejsc pracy i świadczenia pracy dla przedsiębiorców jest fundamentalna. Ochrona zdrowia i życia i ochrona gospodarki to nasza droga, którą obraliśmy” – słowa wygłoszone w poniedziałek przez premiera zacytował portal Wirtualna Polska.

Morawiecki twierdzi, że obecnie w systemie pomocy osobom chorym na COVID-19 wykorzystanych jest około 600 respiratorów. Gotowych do użycia jest jeszcze 800 tego rodzaju urządzeń. Agencja Rezerw Materiałowych posiada kolejnych 2000 respiratorów, które będą rozdzielane do szpitali.

„Niedawno stąd z magazynu wyjechał lek remdesivir, który wspiera leczenie COVID-19. Tego leku w minionych miesiącach zamówiliśmy 80 tys. dawek. Co miesiąc przychodzi 20 tys. dawek tutaj do magazynu i są rozdysponowane do szpitali” – powiedział Morawiecki. Premier nominował na swojego głównego doradcę do spraw pandemii SARS CoV-2 prof. Andrzeja Horbana.

Tymczasem minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział w poniedziałek – „W przyszłym tygodniu możemy wejść w 15-20 tys. zakażeń dziennie”. Przyznał on, że „Zajętych jest 60 proc. łóżek szpitalnych w skali kraju. Niektóre szpitale powiatowe będą zajmowały się tylko i wyłącznie walką z koronawirusem. Pulę łóżek zwiększyliśmy obecnie do 15 tysięcy”.

„Mamy 7482 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem z województw: małopolskiego (1201), mazowieckiego (849), śląskiego (685), łódzkiego (679), lubelskiego (526), pomorskiego (481), kujawsko-pomorskiego (473), podkarpackiego (458), wielkopolskiego (423), dolnośląskiego (406), opolskiego (348), podlaskiego (283), zachodniopomorskiego (217), warmińsko-mazurskiego (190), świętokrzyskiego (170) i lubuskiego (93)” – podało w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia.

wp.pl/kresy.pl