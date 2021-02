Pożar kościoła w Lublinie. Wstępnie ustalenia mówią o podpaleniu

We wtorek doszło do pożaru przedsionka kościoła pw. Świętego Krzyża w Lublinie. Ogień zdołano ugasić. Przybyła na miejsce straż pożarna wstępnie stwierdziła, że przyczyną pożaru było podpalenie.

Jak podaje portal Lublin112.pl, ogień w kościele pw. Świętego Krzyża przy ulicy Pogodnej w Lublinie zauważono we wtorek około godziny 12.30. Paliła się kotara wisząca w przedsionku kościoła. Płomienie miały kilka metrów wysokości. Widząc to do gaszenia rzuciło się dwóch mężczyzn przebywających w pobliżu oraz kobieta znajdująca się we wnętrzu świątyni. Jednocześnie wezwano straż pożarną.

Mężczyźni używając łopat i śniegu zdołali opanować płomienie. W międzyczasie przybyły trzy zastępy straży pożarnej. „Pożar został ugaszony. Prawdopodobnie doszło do podpalenia. Spaleniu uległa kotara oraz okolice wejścia do kościoła. Trwa oddymianie budynku” – powiedział Polsatowi News oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie st. kpt. mgr inż. Andrzej Szacoń.

Około 60-letnia kobieta biorąca udział w gaszeniu pożaru została przewieziona do szpitala, ponieważ poczuła się gorzej.

Strażacy wstępnie ustalili, że pożar nie wybuchł przypadkowo. Prawdopodobnie doszło do podłożenia ognia. Trwa dochodzenie w tej sprawie i poszukiwania sprawcy. Wykorzystano do nich m.in. psa tropiącego.

W ostatnich miesiącach, szczególnie na fali proaborcyjnych demonstracji, w Polsce nasiliło się zjawisko profanacji i dewastacji obiektów związanych z katolicyzmem. W niedzielę informowaliśmy o pomazaniu czerwoną farbą m.in. drzwi i ściany zabytkowego kościoła św. Augustyna na Woli w Warszawie.

