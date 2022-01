Pijany Ukrainiec dachował samochodem w Zielonej Górze

Około 2,8 promila alkoholu w organizmie miał Ukrainiec, który dachując samochodem skosił 15 metrów ogrodzenia w Zielonej Górze.

Jak podały zielonogórskie media, w sobotę 1 stycznia około godziny 19 w Zielonej Górze na ulicy Przylep-Solidarności samochód marki Skoda wypadł z drogi na zakręcie i skosił około 15 metrów ogrodzenia na dwóch posesjach.

Auto dachowało i zatrzymało się na środku jezdni.

Na miejscu szybko pojawiły się trzy zastępy straży pożarnej a także pogotowie ratunkowe i patrol policji. Okazało się, że około 30-letniemu kierowcy nic się nie stało. Mężczyzna wydmuchał jednak około 2,8 promila alkoholu. Według portalu Poscigi.pl był to obywatel Ukrainy.

W wyniku wypadku droga została całkowicie zablokowana w obu kierunkach.

Jak podawaliśmy, przed Bożym Narodzeniem miała miejsce kolejna seria zatrzymań ukraińskich kierowców na polskich drogach. Część z nich prowadziła auta pod wpływem alkoholu.

W niedzielę 19 grudnia na autostradzie A2 między węzłami Skierniewice-Łowicz (województwo łódzkie) na pasie w kierunku Poznania, obywatel Ukrainy doprowadził do wypadku, który skończył się dla niego śmiertelnie. Od obywatela Ukrainy pobrano krew na zawartość alkoholu. Również w niedzielę w Moryniu (województwo zachodniopomorskie) w wypadku zginął 34-letni Ukrainiec kierujący po spożyciu alkoholu samochodem osobowym marki Ford. Wstępne ustalenia wskazują, że nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. Tego samego dnia 50-letni obywatel Ukrainy mercedesem wjechał na nieoddany do użytku odcinek trasy S61, następnie uderzył w nasyp piachy w wyniku czego 60-letni pasażer trafił do szpitala. Kierowca pojazdu był trzeźwy.

Pomorska policja zatrzymała w środę 15 grudnia 31-letniego obywatela Ukrainy, który prowadził mercedesa w stanie nietrzeźwości. Ukrainiec miał w organizmie prawie trzy promile alkoholu. Mężczyzna jechał „wężykiem” krajową szóstką, nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdów a auto, którym jechał, nie było poddane aktualnym badaniom technicznym. W tym samym tygodniu w Lubinie (woj. dolnośląskie) policjanci zatrzymali 37-letniego obywatela Ukrainy, u którego badanie alkomatem wykazało ponad 1,8 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

