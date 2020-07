Jarosław Kaczyński skomentował wynik wyborów prezydenckich

Prezes PiS Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla PAP po raz pierwszy skomentował zwycięstwo Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich.

W opublikowanym we wtorek wywiadzie Jarosław Kaczyński powiedział, że ponowny wybór Andrzeja Dudy na prezydenta bardzo go cieszy. Prezes PiS podkreślał, że wygrana Dudy przyszła „mimo walki na zasadzie jeden przeciwko wszystkim, przy niezwykle ostrej kampanii, często łamiącej wszelkie zasady”. Jego zdaniem przeciwko kandydatowi popieranemu przez jego partię „działał potężny, wydaje się, że także inspirowany z zewnątrz, front medialny, a także front różnego rodzaju nadużyć, łamania prawa”.

Jarosław Kaczyński nazwał zwycięstwo „ogromnym osobistym sukcesem prezydenta Andrzeja Dudy, ale też sukcesem partii”. Wśród autorów sukcesu wymienił też premiera Morawieckiego, który „odwiedzał 11 powiatów jednego dnia”, a także „posłów, senatorów, samorządowców” i innych działaczy PiS.

Prezes partii rządzącej został zapytany o niski wynik Andrzeja Dudy w grupie najmłodszych wyborców. Jego zdaniem zadecydowała o tym właściwa dla osób młodych tendencja do oczekiwania „jakiejś zmiany, nowości”.

„Nie można tutaj jednak również lekceważyć wpływu mediów czy opiniotwórczych ośrodków na młodych ludzi, którzy są z natury rzeczy mniej doświadczeni życiowo, nie mają we własnych życiorysach wielu elementów porównawczych, które mają starsi. Dlatego mogą być podatni na rozmaite działania perswazyjne” – uważa Jarosław Kaczyński.

Pytany o to, gdzie świętował zwycięstwo Andrzeja Dudy prezes PiS odpowiedział, że modlił się w tym czasie na Jasnej Górze.

Jarosław Kaczyński wyjaśnił, dlaczego nie brał udziału w kampanii Andrzeja Dudy. „W ramach dyfamacyjnej kampanii wobec Andrzeja Dudy używano określenia +długopis+, sugerując, że podpisuje wszystko, co mu podyktuję. Choć to absolutna nieprawda. Prezydent nie podpisał wielu ustaw, na których – nie ukrywam – bardzo mi zależało. Jednak fałszywy przekaz docierał do ludzi i był mocnym czynnikiem wpływającym na ich decyzje. To były wybory prezydenckie, każdy głos miał znaczenie, więc doszliśmy do wniosku, że taka kampania będzie lepsza w tym wydaniu” – tłumaczył prezes PiS.

Kresy.pl / pap.pl