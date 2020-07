Jarosław Kaczyński zapowiedział „daleko idące” zmiany w PIS

„Plany reorganizacji partii są daleko idące. Z różnych wydarzeń, które miały miejsce w ciągu ostatnich lat, trzeba wyciągnąć wnioski” – oświadczył w niedzielę prezes PIS Jarosław Kaczyński. Podkreślił, że nie zamierza blokować pokoleniu pięćdziesięciolatków drogi do władzy w partii.

W niedzielę na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia Kaczyński mówił o kongresie Prawa i Sprawiedliwości, który jest planowany na jesień. Zwrócił uwagę na daleko idące plany reorganizacji partii rządzącej – podaje Polska Agencja Prasowa (PAP). Zaznaczył, że nie zamierza blokować pokoleniu pięćdziesięciolatków drogi do władzy w partii.

„Plany są daleko idące, ale proszę wybaczyć, że ich w tej chwili jeszcze nie przedstawię, mówię o reorganizacji partii. Bo z różnych wydarzeń, które miały miejsce w ciągu ostatnich lat, trzeba wyciągnąć wnioski. Ale czy kongres to przyjmie? Tego nie wiem. Jeśli przyjmie, to rzeczywiście będziemy mieli bardzo dużo do zrobienia, jeżeli chodzi o przekształcenie naszej formacji” – powiedział lider PIS.

Podkreślił, że później będą „rozwiązane problemy regionalne, także te personalne”. „To jest to, co jest niełatwe” – dodał.

Kaczyński został zapytany, kto w przyszłości mógłby być liderem partii. Odpowiedział, że jest cała grupa polityków, która myśli o sobie w ten sposób. „A co ja myślę, to już zachowam dla siebie” – dodał.

Podkreślił, że decyzja dotycząca tego, kto będzie dalej kierował Prawem i Sprawiedliwością, zostanie podjęta przez kongres partii. „To jest kwestia i wieku, powiedzmy sobie już dość zaawansowanego i także sprawa stażu. A mój staż jako szefa partii jest naprawdę bardzo dobry. Z przygodami, co prawda, ale to jest już przeszło 30 lat” – powiedział.

„Ja muszę brać pod uwagę i zmęczenie materiału, i także ambicje już mocno dojrzałego pokolenia 50-latków, którzy czekają na swój czas. Ja nie chcę im tej drogi blokować, bo byłoby to nieroztropne, nieładne i mogłoby być też szkodliwe” – dodał szef PIS.

Jarosław Kaczyński został także zapytany o tarcia wewnątrz Zjednoczonej Prawicy. Zwrócił uwagę, że w każdym dużym obozie politycznym są obecne jakieś podziały. „W związku z tym różne napięcia się pojawiają. One czasem wychodzą na jaw, jak to było ostatnio, szczególnie w maju (…) Ale one towarzyszą polityce nieustannie, nie ma w tym nic nadzwyczajnego” – powiedział.

Jego zdaniem tarcia w Zjednoczonej Prawicy są do opanowania, lecz nie oznacza to, że w partii zawsze będzie jednomyślność.

Jak pisaliśmy, w tym samym programie prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapowiedział, że prawdopodobnie zaraz po wakacjach nastąpi rekonstrukcja rządu. Podkreślił jednak, że zmiany personalne nie obejmą premiera.

