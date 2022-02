Polska znacząco zwiększy liczbę pozwoleń dla ukraińskich przewoźników – twierdzi ukraińskie ministerstwo

Strona polska po raz pierwszy od 7 lat zobowiązała się do znaczącego zwiększenia liczby pozwoleń dla ukraińskich przewoźników samochodowych – twierdzi ukraiński resort infrastruktury.

W miniony weekend w Polsce gościła delegacja ukraińska na czele z ministrem infrastruktury, Ołeksandrem Kubrakowym. W poniedziałek jego resort oficjalnie poinformował o wynikach rozmów z polskim rządem, w tym z ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykiem.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przekaż 1% podatku

Jak podano, odbyło się kilka etapów skomplikowanych negocjacji, żeby wyjść z trwającego „kryzysu transportowego”.

„Wreszcie, wspólnymi siłami wypracowano konkretne rozwiązania dla wyjścia z długotrwałego kryzysu transportowego. W szczególności, strona polska po raz pierwszy od 7 lat zobowiązała się do znaczącego zwiększenia liczby pozwoleń dla ukraińskich przewoźników samochodowych” – poinformował ukraiński resort infrastruktury.

Ukraińskie ministerstwo nie podało dokładnych danych. Jednak wcześniej, rząd Ukrainy domagał się od Polski zwiększenia liczby zezwoleń transportowych dla ukraińskich przewoźników samochodowych ze 160 tys. do 200 tys. rocznie.

Potwierdzono też, że w czwartek 10 lutego ukraińskie koleje państwowe zniosą zakaz na tranzyt kolejowy przez Ukrainę do Polski. Przypomnijmy, że w sobotę informował już o tym prezes kolei ukraińskich Ukrzaliznycia, Ołeksandr Kamyszyn. Potwierdził to także minister Adamczyk. Dodajmy, że Kamyszyn obarczył też odpowiedzialnością stronę polską za zator na przejściu kolejowym, pisząc, że polscy kolejarze na przygranicznym węźle kolejowym przyjmowali za mało pociągów na dobę.

Czytaj więcej: Ukraina odblokuje tranzyt kolejowy do Polski. „Lewar do nacisku na Warszawę” zadziałał?

Wiadomo ponadto, że rządy obu krajów porozumiały się w kwestii omówienia i realizacji ważnych, międzynarodowych projektów infrastrukturalnych. Dotyczy to m.in. realizacji projektu szybkiego połączenia kolejowego na linii Warszawa-Kijów, a także przebudowy odcinka Malhowice-Niżankowice na granicy polsko-ukraińskiej.

Jak pisaliśmy, tydzień temu ministrowie infrastruktury Polski i Ukrainy podpisali oświadczenie o dążeniu do rozwiązania spornych kwestii dotyczących ograniczeń tranzytu kolejowego i przewozów drogowych. Strona ukraińska zobowiązała się do jak najszybszego zniesienia ograniczeń tranzytowych towarowych przewozów kolejowych przez terytorium Ukrainy do Polski, a Polska ma „znacznie” zwiększyć liczbę zezwoleń na wykonywanie międzynarodowych przewozów drogowych przez ukraińskich przewoźników. Szczegóły w tej drugiej sprawie miały zostać ustalone przez komisję mieszaną do spraw międzynarodowych przewozów drogowych.

Zdaniem analityka portalu Europejska Prawda, Jurija Panczenki, Ukraina odniosła pierwsze zwycięstwo w sporze z Polską odnośnie liczby zezwoleń dla ukraińskich przewoźników, zmuszając ją do rozmów, groźbą przeniesienia sporu na szczebel Komisji Europejskiej. Panczenko nie wspomniał, że Ukraina mogła zmusić Polskę do rozmów blokując tranzyt towarowych przewozów kolejowych do naszego kraju. Ukraiński analityk nazwał ukraińskie zwycięstwo „tymczasowym” wskazując na oświadczenie polskiego ministerstwa infrastruktury, które uzależniło zwiększenie liczby zezwoleń dla ukraińskich przewoźników od usprawnienia odpraw na polsko-ukraińskiej granicy. Według Ukraińskiej Prawdy ukraiński rząd zareagował na to oświadczenie „dość ostro” wysyłając list do polskiej ambasady.

Wcześniej „Dzerkało Tyżnia” napisało, że ukraińscy decydenci nie zaprzeczają, że konieczne remonty torowisk i blokada tranzytu kolejowego „stały się swego rodzaju lewarem do nacisku na Warszawę”, by zmusić Polskę do zwiększenia liczby pozwoleń dla ukraińskich przewoźników samochodowych. „Twarde stanowisko Warszawy wywołało w odpowiedzi ostrą reakcję Kijowa” – pisze ukraiński tygodnik.

Rząd Ukrainy domagał się od Polski zwiększenia liczby zezwoleń transportowych dla ukraińskich przewoźników samochodowych ze 160 tys. do 200 tys. rocznie. Z kolei strona polska chciała zniesienia trwającej od listopada ub. roku blokady tranzytu kolejowego przez Ukrainę, którą w ostatnim czasie strona ukraińska zaostrza.

Niedawno przed budynkiem Konsulatu Ukrainy w Lublinie odbył się protest kolejarzy. Wzięło w nim udział kilkudziesięciu pracowników PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej. Protestowali przeciwko działaniom Ukrainy, polegającym na blokowaniu transportu kolejowego do Polski przez swoje terytorium. Polscy kolejarze domagają się od rządu Ukrainy pilnego zniesienia wprowadzonego bezprawnie przez Koleje Ukraińskie ograniczenia tranzytu kolejowego przez ukraińskie terytorium do Polski i wycofania się z wprowadzenia zakazu załadunków wagonów kolejowych z przesyłkami kierowanymi do Polski.

Zobacz więcej: Protest kolejarzy przed Konsulatem Ukrainy w Lublinie. Chcą zniesienia blokady transportu kolejowego [+VIDEO]

Czytaj także: Ukraina zaostrza blokadę transportu kolejowego do Polski. „Łańcuchy dostaw zostały przerwane”

„Ukraina staje się konkurentem Polski na europejskim rynku” – taki tytuł ukraińska państwowa agencja prasowa Ukrinform nadała wywiadowi z ambasadorem Ukrainy w Polsce Andrijem Deszczycią.

Unian / Facebook / Kresy.pl