Polska i Ukraina porozumiały się w sprawie zniesienia ograniczeń transportu i tranzytu

Z oświadczenia podpisanego przez ministrów infrastruktury Polski i Ukrainy wynika, że oba państwa będą dążyć do rozwiązania spornych kwestii dotyczących ograniczeń tranzytu kolejowego i przewozów drogowych.

Służba prasowa prezydenta RP poinformowała w poniedziałek, że 31 stycznia 2022 roku z inicjatywy Andrzeja Dudy i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego odbyło się spotkanie ministrów infrastruktury Polski – Andrzeja Adamczyka i Ukrainy – Ołeksandra Kubrakowa. Na spotkaniu byli obecni szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP Jakub Kumoch oraz szef Biura Prezydenta Ukrainy Andrij Jermak. Spotkanie dotyczyło rozwiązaniu sporu o ograniczenia w tranzycie kolejowym i przewozach drogowych.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przekaż 1% podatku

Spotkanie zakończyło się podpisaniem wspólnego oświadczenia, w którym poinformowano iż „strony doszły do porozumienia w sprawie jak najszybszego zniesienia ograniczeń tranzytowych towarowych przewozów kolejowych przez terytorium Ukrainy do Polski”.

Do 4 lutego strona ukraińska ma podać konkretną datę wznowienia polskiego tranzytu kolejowego przez terytorium Ukrainy.

Drugi punkt oświadczenia ministrów infrastruktury Polski i Ukrainy odnosi się do ukraińskiego postulatu zwiększenia liczby zezwoleń na wykonywanie międzynarodowych przewozów drogowych wydawanych przez Polskę ukraińskim przewoźnikom. Strony doszły do porozumienia w sprawie „znacznego” zwiększenia liczby tych zezwoleń. Szczegóły w tej sprawie (ilość dodatkowych zezwoleń i terminy ich przekazania) mają zostać ustalone przez komisję mieszaną do spraw międzynarodowych przewozów drogowych. Termin jej posiedzenia ma zostać ustalony do 5 lutego.

Strony porozumiały się też w sprawie opracowania do końca lutego br. wspólnej mapy drogowej w zakresie znacznego podniesienia przepustowości polsko–ukraińskich drogowych przejść granicznych.

Efektem spotkania jest również zapowiedź rozpoczęcia przeglądu punktów umowy o międzynarodowych przewozach drogowych zawartej między rządami Polski i Ukrainy w 1992 roku.

Jak podkreślono w oświadczeniu „wszystkie punkty wspólnego oświadczenia są zależne i powinny być realizowane w całości”.

Służba prasowa prezydenta RP poinformowała też o zainteresowaniu inwestycjami w ukraiński sektor petrochemiczny przez PGNiG i PKN Orlen oraz wspólną eksploatacją złóż metali kolorowych przez KGHM. Strony spotkania porozumiały się o wspieraniu współpracy PGNiG i PKN Orlen z NAK Naftohaz Ukraina w tym obszarze.

Rząd Ukrainy domaga się od Polski zwiększenia liczby zezwoleń transportowych dla ukraińskich przewoźników samochodowych ze 160 tys. do 200 tys. rocznie. Z kolei strona polska chce zniesienia trwającej od listopada ub. roku blokady tranzytu kolejowego przez Ukrainę, którą w ostatnim czasie strona ukraińska zaostrza.

Kresy.pl / prezydent.pl