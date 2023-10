Polska odebrała trzeci zestaw dronów Bayraktar TB2

Szef MON Mariusz Błaszczak poinformował, że zakończył się odbiór trzeciego zestawu bezzałogówców Bayraktar TB2, które trafią do Wojska Polskiego.

Minister obrony poinformował o tym we wpisie, który zamieścił w piątek na serwisie społecznościowym X (dawn. Twitter).

„Zwiększamy bezpieczeństwo Polski. Kolejne drony Bayraktar są już po testach w 12 Bazie Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu. Dziś zakończyliśmy odbiór trzeciego zestawu bezzałogowców!” – napisał Mariusz Błaszczak.

Przypomnijmy, że pierwszy zestaw został dostarczony w październiku 2022 roku, natomiast drugi – w kwietniu br. Wówczas też rzecznik Agencji Uzbrojenia ppłk Krzysztof Płatek zwracał uwagę, że bezzałogowe systemy powietrzne Bayraktar TB2 „zostały one wyposażone w zaawansowane sensory optoelektroniczne, radary SAR oraz uzbrojenie naprowadzane laserowo MAM-L i MAM-C”.

>Docelowo Polska ma posiadać cztery zestawy dronów rozpoznawczo-uderzeniowych Bayraktar TB2.

Jak informowaliśmy, Polska kupiła 24 drony bojowe Bayraktar TB2 od tureckiego przemysłu. Umowa z tureckim przemysłem obronnym zakłada także pakiet logistyczny oraz szkoleniowy. Przedsiębiorstwo będzie zajmowało się serwisowaniem bezzałogowych maszyn Bayraktar TB2. Zawarcie umowy, w maju 2021 roku, odbyło się z pominięciem przetargu, w ramach tzw. pilnej potrzeby operacyjnej.

Jak podawano w 2021 roku, po podpisaniu umowy, zamówienie przewiduje dostawy dronów wraz z uzbrojeniem. Do końca 2024 roku zrealizowana zostanie całość zamówienia. Pierwsza partia ma trafić do Polski do końca 2022 roku. Jeden zestaw (6 statków) będzie kosztował 67 mln dolarów.

Drony Bayraktar są bezzałogowcami sprawdzonymi między innymi w konfliktach w Libii, Syrii, a także w wojnie rosyjsko-ukraińskiej i walkach o Górski Karabach. Mają 6,5 m długości i 12 m rozpiętości skrzydeł. Maksymalna masa startowa to 630 kg, mogą osiągać prędkość 222 km/godz. i pułap maksymalny ponad 8200 metrów (pułap praktyczny to 6750 m). Ich maksymalny zasięg to ponad 150 km, przy długotrwałości lotu 24 godziny (prędkość przelotowa – 130 km/godz.). Drony te mają ładowność 55 kg i mogą przenosić m.in. kierowane bomby naprowadzane laserowo ogólnego przeznaczenia MAM-L i MAM-C produkcji Roketsan o zasięgu do 8 km, najpewniej także przeciwpancerne pociski kierowane dalekiego zasięgu UMTAS/Mizrak-U. Bayraktar TB2 posiada też zdolność niszczenia celów na morzu.

