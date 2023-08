Zatwierdzono umowę na nowe Kołowe Transportery Opancerzone

W poniedziałek Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak zatwierdził umowę ramową na dostawę Kołowych Transporterów Opancerzonych w wersji bojowej. Przedmiotowy projekt jest pierwszym z działań ukierunkowanych na realizację wymagań operacyjnych o kryptonimie Serwal.

Jak poinformowała Agencja Uzbrojenia w poniedziałek w Warszawie Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak zatwierdził umowę ramową na dostawę Kołowych Transporterów Opancerzonych w wersji bojowej. Przedmiotowy projekt jest pierwszym z działań ukierunkowanych na realizację wymagań operacyjnych o kryptonimie Serwal.

Przedmiotem umowy ramowej, zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Agencją Uzbrojenia a Polską Grupą Zbrojeniową S.A., jest dostawa w latach 2028-2035 kilkuset Kołowych Transporterów Opancerzonych w wersji bojowej wraz z pakietem logistycznym oraz szkoleniowym. Dziennik Zbrojny podaje, że liczba zamówionych KTO jest bliska tysiąca.

„Drugie opracowanie dotyczy Nowego Kołowego Transportera Opancerzonego. Rosomaki są dobrym produktem, ale ta licencja, ta umowa nie należała do najlepszych. Są ograniczenia jeżeli chodzi o możliwości rozwoju tego produktu. (…) Podjęliśmy wyzwanie dotyczące opracowania nowej wersji tego wozu. Jestem przekonany, że będzie to hit, będzie to hit eksportowy. Przede wszystkim potrzeby Wojska Polskiego, ale także staramy się o to, żeby te produkty mogły być eksportowane” – mówił szef MON.

W ramach realizacji umowy wykonawca ustanowi również potencjał obronny kraju poprzez uzyskanie przez polski przemysł obronny zdolności w zakresie opracowania i produkcji nowego KTO, utrzymania procesów technologicznych i organizacyjnych gwarantujących stałe dostawy transporterów, wykonania zadań obsługowo-naprawczych oraz napraw na poziomie zakładowym, a także wsparcia eksploatacji w postaci dostaw części zamiennych.

Realizacja przedmiotowej umowy ramowej na dostawę nowego KTO będzie skutkowała zawarciem umowy wykonawczej na pracę rozwojową, co pozwoli na pozyskanie kompetencji i „know-how” umożliwiających produkcję krajowego nowego Kołowego Transportera Opancerzonego. Umowa przewiduje także integrację ze zdalnie sterowanym systemem wieżowym, a także ze zdalnie sterowanym modułem uzbrojenia, który zostanie opracowany w ramach wyżej wymienionej pracy rozwojowej. Umowa pozwoli również na rozwój kolejnych generacji tego typu systemów, a pozyskanie praw własności intelektualnej do wyników pracy rozwojowej umożliwi polskiemu przemysłowi produkcję seryjną KTO, jego niezależny, dalszy rozwój technologiczny oraz swobodny eksport.

Umowa na opracowanie Nowego Kołowego Transportera Opancerzonego w wersji bojowej przewiduje, że transporter początkowo uzupełni, a w perspektywie czasu zastąpi KTO Rosomak.

Jak podaje Dziennik Zbrojny, PGZ trwają przygotowania do negocjacji z Agencją Uzbrojenia umowy wykonawczej na opracowanie NKTO. Prawa do nowego transportera mają pozostać w Polsce, a ograniczenia licencyjne zostaną zredukowane do niezbędnego minimum.

Jak czytamy na obecnym etapie wspólnego projektowania NKTO nie przewidziano współpracy z partnerami zagranicznymi. Taka ewentualność jest przewidziana w późniejszym etapie.

Przypomnijmy, że w 2020 roku wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz w odpowiedzi na interpelację posła Stanisława Tyszki ujawnił, że do edycji Wymagań Operacyjnych na 2020 rok wpisano program nowego transportera o kryptonimie Serwal, co może otworzyć drogę do pozyskania przez MON Rosomaka kolejnej generacji. Okazało się, że polski zakład od lat dostarczający transportery dla polskiej armii, nie był w stanie opracować własnego pojazdu.

„Okazuje się, że polski zakład, który od kilkunastu lat dostarcza transportery dla polskiej armii, nie potrafił wykorzystać nabytego doświadczenia i opracować własnego pojazdu. Po tylu latach, zamiast rozwijać nasz przemysł zbrojeniowy, wróciliśmy do punktu wyjścia, zawierając licencję na prototyp koncernu zagranicznego” – skomentował uzyskane informacje poseł Tyszka.

