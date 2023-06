Polska chce szkolić ukraiński personel techniczny F-16

Polska jest gotowa szkolić ukraiński personel techniczny, który będzie pracował z myśliwcami F-16.

Taką informację przekazał gen. Bogdan Pidanty, dyrektor Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych MON, w rozmowie z portalem „Suspilne”.

„Chęć szkolenia pilotów F16 wyraziły kraje, które bezpośrednio wyślą te myśliwce do Ukrainy. Mówimy o Holandii i Danii” – powiedział gen. Pidanty.

Jak przekazał polski wojskowy, jeden samolot wymaga około dziesięciu osób obsługujących. Dodał, że Polska jest gotowa do rozpoczęcia szkolenia takiego personelu.

Pidanty nie sprecyzował, jak długo może trwać szkolenie. Podkreślił, że zależy to od tego, na jakich modyfikacjach myśliwców F-16 będzie się odbywało.

Jak informowaliśmy, Ukraina planuje wysłać „kilkudziesięciu” pilotów bojowych na szkolenie na amerykańskich myśliwcach F-16.

Holenderskie ministerstwo obrony poinformowało w środę, że centrum szkoleniowe powstanie w jednym ze wschodnich państw członkowskich NATO. Holandia pracuje obecnie nad planem szkolenia Ukraińców na F-16 wspólnie z Danią i przy wsparciu Stanów Zjednoczonych.

Kraj ten jest odpowiedzialny za koordynację europejskich wysiłków w tym projekcie.

Trwają również konsultacje z Belgią, Luksemburgiem, Wielką Brytanią i przedstawicielami przemysłu, wszyscy interesariusze pracują obecnie nad treścią szkoleń.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podał, że szereg krajów potwierdziło, że dostarczy Ukrainie myśliwce F-16. Zełenski zaznaczył, że Ukraina otrzyma „potężną liczbę” tych samolotów od międzynarodowych partnerów.

„Mieliśmy bardzo ważne spotkanie w Mołdawii, gdzie odbyłem jedno zamknięte spotkanie z wieloma krajami, które dokładnie potwierdziły, że dadzą nam F-16. Aby to zrobić, potrzebujemy wspólnej umowy ze Stanami Zjednoczonymi. Nie mogę ujawnić szczegółów” – powiedział prezydent.

Wiceszef MSZ Rosji odniósł się do możliwości przekazania Ukrainie przez Zachód myśliwców F-16. „Następuje ruch wzdłuż tak zwanej drabiny eskalacyjnej. I widzimy, że kraje zachodnie nadal trzymają się scenariusza eskalacji. Wiąże się to z ogromnym ryzykiem dla nich samych. W każdym razie zostanie to uwzględnione we wszystkich naszych planach. Mamy wszystkie niezbędne środki do osiągnięcia naszych celów” – oświadczył Gruszko, cytowany w sobotę przez rosyjski dziennik Kommiersant.

Prezydent USA Joe Biden przekazał przywódcom państw G7, którzy biorą udział w spotkaniu w japońskiej Hiroszimie, że USA będą wspierać wspólne szkolenia ukraińskich pilotów na myśliwcach czwartej generacji, w tym odrzutowcach F-16. Wyrażą też zgodę na przekazanie Ukrainie myśliwców.

Także wcześniejsze doniesienia medialne sugerowały, że administracja Bidena zasygnalizowała europejskim sojusznikom w ostatnich tygodniach, iż Stany Zjednoczone zezwolą im na eksport myśliwców F-16 na Ukrainę.

Kresy.pl / suspilne.media