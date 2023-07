W sondażu Social Changes PiS z wyraźną przewagą

Farage opowiedział o swoich problemach na nagraniu jakie umieścił 29 czerwca na Twitterze. Jak stwierdził korzystał z usług tej samej grupy finansowej od 1980 r. W jej bankach prowadził zarówno konto osobiste jak i biznesowe. Jednak około miesiąca otrzymał informację o zamknięciu jego kont. Polityk twierdzi, że nie otrzymał konkretnych wyjaśnień co do przyczyny takiego ruchu, sam prezes banku twierdził, iż to "decyzja komercyjna". Farage powiedział, że udał się następnie do siedmiu innych banków i we wszystkich odmówiono mu otworzenia konta osobistego czy firmowego. Polityk nie nazwał banków, które nie chciały udzielić mu usług.