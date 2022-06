Ukraiński polityk odpowiedział na kwestionowanie istnienia Ukrainy przez Miedwiediewa

Mychajło Podolak zareagował na uwagę byłego prezydenta Rosji, że Ukraina może przestać istnieć.

Doradca prezydenta Ukrainy uznał, że „jeśli rosyjski imperializm miałby twarz, to byłby Miedwiediew”. Jak napisał na Twitterze Podolak były rosyjski prezydent to „mały człowiek z wielkimi poczuciem zagrożenia, który strzyka jadem przeciwko Ukrainie, by nabrać pewności siebie”. Jak dodał „Ukraina była i będzie. Pytanie, gdzie będzie Dmitrij Miedwiediew za dwa lata”.

If 🇷🇺 imperialism had a face, it would be #Medvedev. A small man with huge insecurities, who sprinkles poison towards Ukraine or threatens the world as the only way to assert oneself. 🇺🇦 was, is and will be. The question is where would Dmitry Medvedev be in two years.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 15, 2022