Ukraina: krzyczała „do p..dy z waszą Ukrainą!” – grozi jej 5 lat więzienia [+VIDEO]

Do 5 lat więzienia grozi kobiecie z Sokala w obwodzie lwowskim, która awanturowała się w busie i wulgarnie wypowiadała na temat Ukrainy oraz sytuacji kraju.

Ukraińskie media opisują incydent, do jakiego doszło ostatnio w rejonie czerwonogrodzkim obwodu lwowskiego. W lokalnych kanałach serwisu Telegram pojawiło się nagranie wideo, przedstawiające awanturę w marszrutce (rodzaj busa-taksówki, jeżdżącej po ustalonej trasie; popularny środek transportu w krajach byłego ZSRR). Jak podano, wyrzucono z niej kobietę, która wulgarnie krytykowała Ukrainę i popierała Rosję.

Sprawą zajęły się ukraińskie służby. We wtorek Wydział Główny Policji Narodowej Ukrainy w obwodzie lwowskim oświadczył, że kobietę uznano za zwolenniczkę „ruskiego miru”, która podżegała do nienawiści na tle narodowościowym oraz poniżała cześć i godność Ukraińców. Zaznaczono, że grozi jej za to kara do 5 lat pozbawienia wolności.

„Podczas monitorowania sieci społecznościowych ujawniono naganie wideo, na którym nieznana kobieta publicznie wyraża antyukraińskie stanowisko i usprawiedliwiała politykę kraju-agresora, wymierzoną w Ukrainę” – powiadomiła ukraińska policja.

Podano też, że miejscowi funkcjonariusze we współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa Ukrainy „ustalili tożsamość kolaborantki”. Ma nią być 58-letnia mieszkanka miasta Sokal w rejonie czerwonogrodzkim.

Ukraińskie służby poinformowały też, że w sprawie wszczęto śledztwo z części 1 art. 161 kodeksu karnego Ukrainy, w którym jest mowa o umyślnym podżeganiu do wrogości i nienawiści na tle narodowym, regionalnym rasowym lub religijnym, a także o „poniżaniu czci i godności narodowej”. Ukraińskie prawo przewiduje za to karę maksymalną więzienia do 5 lat.

Na nagraniu, które nie pokazuje początku zdarzenia, widać wulgarną kłótnię w marszrutce. Stojący mężczyzna, najprawdopodobniej kierowca, każe siedzącej kobiecie „zamknąć mordę” i wynosić z pojazdu. Ostatecznie wyciąga ją i wyprowadza na zewnątrz. „Dawaj na piechotę do Moskali!” – rzuca za nią siedząca przy drzwiach starsza kobieta. Wyrzucona pasażerka, niewidoczna w kadrze, awanturowała się jednak dalej.

„Nie będziecie mieli Ukrainy! Do p..dy z waszą Ukrainą! Moskwa była, jest i będzie” – krzyczy kobieta.

„A czego ty tu (…). Idź do swojej Moskwy (…) Do Putina na piechotę” – odpowiada znów starsza kobieta. Wtedy rozemocjonowana, wyrzucona kobieta głośno skarży się na obecne warunki i żali się, jak kiedyś, jej zdaniem, było lepiej:

„(…) Moskale wam mieszkania dali, s*ki, przedsiębiorstwa pobudowali… Jeździliście, ku..a, do Czerwonohradu za 20 kubinów, do Lwowa za hrywnę 60 [kopiejek – red.]… Prostytutki, ku..y…, wy sprzedajna Ukraina!”.

Pojawił się też wątek emigracji:

„Wasze dzieci i tak pouciekały! Paryż, Francja, Anglia, Niemcy, Polska… Nikt, ani jeden tu nie został!”

Uwaga, nagranie zawiera liczne wulgaryzmy w jęz. rosyjskim.

Kresy.pl / Unian