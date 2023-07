Premier o wwozie zboża z Ukrainy: Polska będzie bardzo twardo egzekwowała swoje interesy

Polska będzie bardzo twardo egzekwowała swoje interesy i nie zgodzimy się na przywóz zboża z Ukrainy – zapowiedział premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z premierem Czech.

W czwartek premier Mateusz Morawiecki spotkał się z szefem rządu Czech, Petrem Fialą. Później obaj wzięli udział w konferencji prasowej, podczas której poruszono m.in. kwestię zakazu importu ukraińskiego zboża. Powtórzył wcześniejsze zapewnienia, że Polska nie otworzy swojego rynku dla zbóż i produktów rolnych po 15 września, gdy wygasa unijne embargo.

– Istnieją odpowiednie ścieżki prawne, które umożliwią nam przedłużenie tego zakazu wwozu, jeżeli nie będzie odpowiednich regulacji europejskich. My od razu bezpośrednio to sygnalizujemy – oświadczył premier.

– Nasza polityka, nasza postawa tutaj musi być twarda, ponieważ widzieliśmy wczesną wiosną, w tym roku późną zimą destabilizację rynku rolnego w Polsce na skutek niekontrolowanego wwozu produktów zbożowych z Ukrainy – zaznaczył Mateusz Morawiecki.

– Ja już mówię dzisiaj, że Polska będzie bardzo twardo egzekwowała swoje interesy tutaj i nie zgodzimy się na przywóz zboża – zapowiedział. – Jeżeli nie będzie odpowiednich regulacji europejskich, to zastosujemy odpowiednie regulacje, które też nam przysługują w oparciu o klauzulę bezpieczeństwa po stronie polskiej – dodał Morawiecki.

Jak pisaliśmy, w czwartek ukraiński premier Denys Szmyhal zaatakował Polskę za chęć przedłużenia zakazu wwozu zbóż z Ukrainy. „W tym krytycznym czasie Polska zamierza nadal blokować eksport zboża ukraińskiego do UE. To nieprzyjazne i populistyczne posunięcie, które poważnie wpłynie na globalne bezpieczeństwo żywnościowe i gospodarkę Ukrainy. Zachęcamy naszych partnerów i Komisję Europejską do zapewnienia niezakłóconego eksportu wszystkich ukraińskich produktów rolnych do UE. To akt solidarności nie tylko z Ukrainą, ale ze światem, który polega na naszym zbożu” – oświadczył Szmyhal.

W środę premier Mateusz Morawiecki spotkał się w Warszawie z ministrami rolnictwa Bułgarii, Rumunii, Słowacji, Węgier i Polski – 5 przyfrontowych krajów, które domagają się w UE przedłużenia zakazu wwozu zbóż z Ukrainy.

Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, 15 września Polska ma ponownie otworzyć granicę dla produktów zbożowych z Ukrainy. Mateusz Morawiecki oświadczył jednak, że albo po 15 września wypracowane zostaną w KE odpowiednie przepisy, które przedłużą ten zakaz, albo polska granica pozostanie zamknięta.

„Będziemy twardzi. Będziemy zdecydowanie bronili polskiego rolnika – podkreślił szef rządu. Ponadto, jeżeli pojawią się kolejne sygnały destabilizacji na rynkach innych artykułów rolnych – zrobimy to samo. Rząd jest zobowiązany do ochrony polskiego rolnictwa” – dodał.

Jak wyjaśnił, przyjęte rozwiązanie nie jest skierowane przeciwko Ukraińcom. „Jest to natomiast dla polskich rolników. Będziemy zawsze chronić polską gospodarkę” – oświadczył premier Mateusz Morawiecki.

Czytaj również: Bloomberg: Polska, Słowacja i Węgry nie zgodzą się na otwarcie rynków dla zboża z Ukrainy

300polityka.pl / Kresy.pl