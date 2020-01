Konfederacja w odpowiedzi na słowa premiera złożyła zawiadomienie do ABW

Posłowie Konfederacji na dzisiejszej konferecji prasowej zadzwonili do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i złożyli zawiadomienie o podejrzeniu dezinformacji skierowanej w premiera Morawieckiego.

W środę na antenie TVP Info premier Mateusz Morawiecki odniósł się do ostatnich wypowiedzi rosyjskiego prezydenta Władimira Putina na temat Polski i jej roli w II wojnie światowej, a także trwającej od tygodni ofensywy retoryczno-dyplomatycznej Rosji, wymierzonej w nasz kraj. Zabrał też w tym kontekście głos nt. Konfederacji:

Ale proszę zwrócić uwagę jak zamilkli, a nawet bardzo dziwnie komentują to, co się dzieje politycy Konfederacji. To potwierdza ich związki – w dużym stopniu właśnie – z Rosją. To jest niestety ta prawda, która teraz w dużym stopniu została obnażona, ponieważ prawdziwi patrioci bronią dobrego imienia Polski.

W odpowiedzi posłowie Konfederacji na konferecji prasowej złożyli zawiadomienie do ABW. Poseł Braun zakomunikował oficerowi z którym rozmawiał, że „Może szwankować osłona kontrwywiadowcza premiera i może zachodzić jakaś potencjalna groźnie w skutkach dezinformacja premiera Rzeczpospolitej”.

Na pytanie czego mogłaby dotyczyć dezinformacja odpowiedział:

Premier w ostatnich dniach publicznie insynuował związki z Rosją koła Konfederacji, a z szerszego kontekstu może wynikać działanie szkodliwe dla Rzeczpospolitej przeciwko interesowi narodowemu i wbrew racji stanu. To byłaby pierwsza opcja i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego na pewno byłaby powołana, żeby to wyjaśnić. A druga opcja byłaby taka, że nic takiego nie zachodzi, Konfederacja nie działa przeciwko Rzeczpospolitej w porozumieniu czy na rzecz jakiegokolwiek obcego państwa, i wówczas premiera Mateusza Morawieckiego ktoś dezinformuje, a to mogłoby być jeszcze gorsze.

Głos zabrał także Krzysztof Bosak: Wszystkie siły polityczne wypowiedziały się jednoznacznie wobec prowokacji i obraźliwych, fałszywych wypowiedzi prezydenta Putina. Konfederacja nie milczała. Konfederacja bardzo jednoznacznie odniosła się do tego, co artykułował prezydent Putin. Pan Premier Mateusz Morawiecki zrobił dokładnie to, o co politycy PiS-u przez lata oskarżali polityków Platformy Obywatelskiej. Wykorzystał kwestię polityki międzynarodowej w celach rozgrywki w polityce wewnętrznej. Pan Premier Morawiecki rozbił jedność polskiej klasy politycznej wobec tego ataku propagandowego, zewnętrznego ze wschodu. Rozbił na użytek sondażowy, na użytek polityki wewnętrznej. Dziś ta strategia została zdemaskowana.

Na koniec Grzegorz Braun zaapelował do Premiera Morawieckiego:

Mateusz nie jesteś przecież takim łajdakiem jakby wynikało z twojej ostatniej wypowiedzi. Przeproś, zbadaj kto cię dezinformuje, wywal z roboty kłamców, oszczerców, którzy cię inspirują i popraw się. Popraw się, bo ojciec twój patrzy na ciebie.

Zapis całości konferecji:

