Politycy PiS skarżą się przedstawicielce Komisji Europejskiej na działania rządu [+VIDEO]

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości zwrócili się do komisarz ds. sprawiedliwości, wiceprzewodniczącej KE Very Jourovej, skarżąc się jej na działania rządu wobec mediów publicznych.

Jak podał portal rp.pl Jourova przybyła w środę do Polski, by spotkać się z nowym ministrem sprawiedliwości Adamem Bodnarem oraz marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią. I właśnie w parlamencie grupa posłów PiS z byłą marszałek Sejmu Elżbietą Witek na czele zatrzymała Jourovą na korytarzu, by przekazać jej swoje stanowisko. “Jest pani komisarzem zajmującym się praworządnością. Oceniała pani sytuację kiedy my byliśmy przy władzy. Dzisiaj jest pani w dniu, w którym dokonał się zamach na media publicznej, na wolność słowa i na demokrację w Polsce” – Witek mówiła do eurokratki na sejmowym komentarzu. Nagranie była partia rządząca zamieściła na swoim profilu na X (dawnym Twitterze).

‼ Posłowie @elzbietawitek i @RafalBochenek, w imieniu posłów Klubu PiS, wręczyli pismo Wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej @VeraJourova, w którym opisana została obecna sytuacja w Polsce – zamachu na media publiczne i polską demokrację. 👇 pic.twitter.com/dSN4Ll8CzC — Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) December 20, 2023

“Nie wiemy czy Pan marszałek Hołownia poinformował panią o tym co się wydarzyło. Dlatego wręczymy pani pismo w którym opisujemy to co się stało.” – tak uzasadniła swoje działanie Witek. Mówiła ona do Jourovej po polsku a jej wypowiedzi na angielski tłumaczył rzecznik PiS, Rafał Bochenek.

Jourova, jako komisarz ds. sprawiedliwości, była głównym członkiem Komisji Europejskiej odpowiedzialnym za naciski i represalia stosowane wobec Polski pod pretekstem naruszeń praworządności przez upadły niedawno rząd PiS. Działania Komisji Europejskiej popierali latami politycy Koalicji Obywatelskiej i Lewicy popierali działania eurokratów, a ich reprezentanci w Parlamencie Europejskim w trakcie debat starali się dostarczać argumentów na rzecz interwencji Brukseli w wewnętrzne kwestie polityczne Polski.

Politycy PiS, w reakcji na taką postawę przedstawiali to jako niedopuszczelny współudział w podważaniu suwerenności Polski, apelując o nieprzenoszenie wewnątrzpolitycznych konfliktów w Polsce na arenę międzynarodową.

W środę Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikował komunikat w sprawie odwołania prezesów publicznych mediów. “Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako organ wykonujący uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa, posiadającego 100 proc. akcji w Spółkach, działając na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych odwołał 19 grudnia 2023 roku dotychczasowych prezesów Zarządów Telewizji Polskiej S.A., Polskiego Radia S.A. i Polskiej Agencji Prasowej S.A. i Rady Nadzorcze. Minister powołał nowe Rady Nadzorcze ww. Spółek, które powołały nowe Zarządy Spółek” – podano na platformie X. Nie wskazano jednak żadnych nazwisk.

Doszło do wkroczenia wybranych przez nowe władze rad nadzorczych do gmachu TVP i zajęcia gabinetu prezesa zarządu. Jednocześnie w budynku tym przebywają nadal redaktorzy nie uznający nowych nominacji. Wieczorem pod siedzibą zarządu TVP zebrała grupa przeciwników zmian we władzach TVP, by zamanifestować swoje stanowisko.

rp.pl/kresy.pl