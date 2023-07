Nowy-stary polityk Konfederacji – Wipler wraca na scenę

Sześć lat po ogłoszeniu zakończenia aktywnego udziału w polityce Przemysław Wipler znów angażuje się w działania konserwatywno-liberalnej partii. Będzie jej kandydatem na posła.

Przewodniczący partii „Nowa Nadzieja”, której działacze wraz z politykami Ruchu Narodowego oraz Konfederacji Korony Polskiej tworzą Konfederację ogłosił we wtorek kolejny transfer politycznego weterana do tej partii. Sławomir Mentzen napisał we wtorek na Twitterze, że do polityków Konfederacji dołącza Przemysław Wipler. Do polityki wróci on w niepośledniej roli, bowiem otrzyma piewsze miejsce na jednej z okręgowych list wyborczych tej partii. Przy obecnych notowaniach sondażowych tej partii oznacza to, że Wipler ma duże szanse na uzyskanie miejsca w Sejmie.

Mam przyjemność ogłosić, że @Wipler1978 właśnie wraca do @Nowa_Nadzieja_ , którą lata temu zakładał. Będzie też jedynką Konfederacji w Toruniu. Witaj z powrotem w domu Przemek! A teraz do pracy o wolność, własność i sprawiedliwość! pic.twitter.com/27UYiIbukK — Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) July 25, 2023

Sam Wipler potwierdził na portalu społecznościowym wejście w rolę kandydata Konfederacji.

Wipler to kolejny w ostatnich dniach transfer doświadczonego polityka na listy wybrocze Konfederacji. W środę jej politycy ogłosili, że na drugim miejscu listy kandydatów tej partii do Sejmu w okręgu siedleckim znajdzie się Anna Siarkowska. Zaczynała działalność jako członek Młodzieży Wszchpolskiej, a od 2015 r. funkcjonuje w Sejmie jako posłanka początkowo Kukiz ’15, a potem obozu Prawa i Sprawiedliwości.

Wipler wywodzi się ze środowiska konserwatywno-liberalnego. Od 1999 r. współtworzył młodzieżowe stowarzyszenie KoLiber, należał też do Unii Polityki Realnej, której był rzecznikiem prasowym. W pierwszej dekadzie XXI w. drogi Wiplera i Janusza Korwina-Mikke rozeszły się.

W 2009 r. był jednym ze współzałożycieli Fundacji Republikańskiej, której ważnym pracownikiem był obecny prezes Ruchu Narodowego i poseł Konfederacji Krzysztof Bosak. Z Bosakiem Wipler również przerwał współpracę kiedy, wbrew dotychczasowemu zaangażowaniu, został w 2011 r. wybrany do Sejmu z list Prawa i Sprawiedliwości. W tym czasie Bosak angażował się już coraz głębiej w Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, a od 2012 r. w krystalizującą się inicjatywę RN.

Członkiem PiS Wipler był tylko przez dwa lata. Wystąpił z tej partii, by założyć Stowarzyszenie Republikanie, a następnie uczestniczył w tworzeniu Polski Razem Jarosława Gowina, co jednak trwało tylko kilka miesięcy. Następnie powrócił do współpracy z Januszem Korwinem-Mikke. Razem z nim działał w czołowej wówczas partii konserwatywno-liberalnej – Kongresie Nowej Prawicy. Wraz z liderem, ścierającym się z wewnętrzną opozycją, założył kolejne stronnictwo: KORWiN – Koalicję Odnowy Rzeczpospolitej Wolność i Nadzieja. Obecnie, już pod nową nazwą „Nowej Nadziei”, liderem tej partii jest Sławomir Mentzen. Ma on od dawna utrzymywać nieoficjalną współpracę z Wiplerem.

Mimo, że ten ostatni był jednym z głowny motorów powstania KORWiN, jego działania nie okazały się zbyt skuteczne. Choć z Korwinem-Mikke szybko zmarginalizowała ona starą KNP, to jednak w 2015 r. nie zdołała powtórzyć sukcesu poprzedniczki z wyborów do Parlamentu Europejskiego i nie przekroczyła progu wyborczego do Sejmu RP.

Jeszcze w 2014 r. Wipler był uczestnikiem incydentu pod jednym z warszawskich klubów. Miał wdać się w szamotaninę z interweniującymi policjantami, w efekcie siłą przeszkadzając im w prowadzeniu czynności służbowych. Funkcjonariusze twierdzili, że ówczesny poseł zachowywał się agresywnie i wulgarnie. Sam Wipler zostanizował natomiast konferencję prasową, na której wystąpił z widocznymi obrażeniami twarzy i koszulą poplamioną, jak twierdził, gazem pieprzowym użytym przez policjantów, właśnie ich oskarżając o bycie stroną agresywną.

W czerwcu 2016 były poseł został skazany przez sąd pierwszej instancji na sześć miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres dwóch lat próby oraz grzywnę w wysokości 10 tys. zł, a także zobowiązany do przeproszenia pokrzywdzonych. Wipler nie złożył apelacji.

W 2017 r. Wipler ogłosił wycofanie się z działalności politycznej.

