Koalicja Obywatelska zrównała się w sondażu z Prawem i Sprawiedliwością

W najnowszym sondażu United Surveys dwie czołowe siły polityczne miały niemal identyczne poparcie. Partie obecnej koalicji rządzącej zwiększają przewagę nad PiS.

Wedlug najnowszego badania na PiS chciało głosować 28,3 proc. gotowych do wzięcia udziału w wyborach respodentów. To wynik niemal bez zmian w porównaniu do poprzedniego sondażu United Surveys. Poziom poparcia KO był niemal identyczny, sięgając wyniku 28,2 proc., podała w poniedziałek Interia. KO odnotowała jego wzrost o 0,7 punktu procentowego.

Wyraźniej wzrosła Trzecia Droga. 18,9 proc. poparcia to o 2 pkt proc. więcej niż w poprzednim sondażu. Pozostałe partie parlamentarne znalazły się daleko w tyle za trzecią siłą polskiej polityki. Lewica może liczyć na 9,6 proc. głosów, co jest wynikiem o 0,8 pkt proc. niższym niż w poprednim badaniu. Konfederacja otrzymała wskazania 7,6 proc. respodentów gotowych na głosowanie, a to oznacza, że poparcie dla niej wzrosło 0,8 pkt proc.

1 proc. pytanych wybrało w tym sondażu inną partię. 6,4 proc. nie było w stanie podjąć wyboru.

Inne wyniki przyniósł sondaż CBOS, którego wyniki ogłoszono także w poniedziałek. Prowadziła w nim KO z 29 proc. poparcia przed PiS, które wskazało 24 proc. PiS stracił 5 pkt proc. poparcia.

Trzecia Droga uzyskała w sondażu CBOS 14 proc. (wzrost o 4 pkt proc.), Konfederacja 11 proc. (wzrost o 1 pkt proc.), a Lewica 9 proc. (wzrost o 2 pkt proc.), jak wyliczył TVN24.

5 proc. elektoratu w tym sondażu zadeklarowało oddanie głosu na inną partię niż wyżej wymienione.

wydarzenia.interia.pl/kresy.pl