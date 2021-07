Posłowie pytają o Abramsy

W czwartek na stronach sejmowych pojawiła się interpelacja posłów Zofii Czernow, Joanny Frydrych i Mirosława Nykiela w sprawie zakupu czołgów Abrams.

Posłowie Koalicji Obywatelskiej, Zofia Czernow, Joanna Frydrych i Mirosław Nykiel złożyli interpelację w sprawie czołgów Abrams. Pojawiła się na sejmowej stronie w czwartek.

„W informacjach prasowych pojawiła się informacja o planowanym zakupie 250 czołgów typu Abrams. Mają one docelowo zastąpić obecnie używane, przestarzałe czołgi podstawowe T-72 i w perspektywie stania się podstawowym typem czołgu w Siłach Zbrojnych RP tuż obok obu wersji obecnie używanych Leopardów. Pojawiają się informacje i opinie kwestionujące zarówno ich przydatność operacyjną dla SZ RP, jak i zasadność zakupu gotowego czołgu bez możliwości zapewnienia znaczącego udziału polskiego przemysłu w tym zakupie. Sygnalizuje się również to, że zakup ten ograniczy możliwości zbudowania przez polski przemysł kompetencji w tym perspektywicznym dla SZ RP obszarze. Jeżeli planowany jest taki sposób pozyskania czołgu, to byłby to już kolejny program, w którym pozyskano uzbrojenie poprzez zakup „z półki” (tak zrealizowano np. program HOMAR, zakupiono samoloty F-35), nie zapewniając transferu nowoczesnej technologii dla polskiego przemysłu zbrojeniowego” – czytamy.

Posłowie zadali następujące pytania:

W ramach którego programu realizowanego w ramach PMT został zrealizowany ten zakup, np. czy w ramach programu pozyskania nowych czołgów WILK? Czy jest to nowy program realizowany poza programami ujętymi w PMT? Czy planuje się offset w ramach tego programu? Czy planuje się zastosowanie w tym czołgu produkowanych w Polsce systemów i elementów, np. systemów obserwacyjnych, dowodzenia lub systemów łączności, karabinów maszynowych? Czy Polska uzyska prawa do serwisowania wszystkich zespołów, podzespołów oraz elementów czołgu? Czy Polska uzyska prawa oraz pomoc w zbudowaniu kompetencji w prowadzeniu kolejnych obsługiwań technicznych czołgów Abrams przez polski przemysł zbrojeniowy? Czy Polska uzyska prawa do napraw i remontów, a także modyfikacji i modernizacji wszystkich zespołów, podzespołów oraz elementów czołgu Abrams? Jeżeli nie do wszystkich, to do jakich? Jakie technologie planuje się do pozyskania przez polski przemysł w ramach tego zakupu? Jaki jest planowany udział polskiego przemysłu w produkcji tych czołgów? Czy jest planowana „polonizacja” zestawu? Czy strona polska uzyskała prawa w tym zakresie? Czy zrezygnowano z rozwoju kompetencji polskiego przemysłu w obszarze pancernym? Czy planowane jest podjęcie lub uruchomienie prac badawczo-rozwojowych w ramach NCBiR w celu zbudowania i rozwoju w Polsce kompetencji w obszarze pancernym? Czy zostały oszacowane koszty ekonomiczne dla spółek dotychczas posiadających kompetencje w obszarze pancernym (np. Bumar-Łabędy, WZM Poznań, OBRUM Gliwice) i społeczne dla rejonów, w których się znajdują (Śląsk, Wielkopolska)? Czy jest świadomość faktu, że znaczący ciężar czołgu ogranicza możliwości transportowe oraz uniemożliwia wykorzystanie dotychczasowego sprzętu transportowego, mostów towarzyszących, a także znaczącej ilości mostów drogowych? Będzie to wymuszać zakup specjalnie przeznaczanych dla tych czołgów transporterów i mostów towarzyszących, a więc dodatkowe koszty? Czy jest świadomość, że armia USA planuje wprowadzenie na wyposażenie w ciągu kilku najbliższych lat nowego czołgu na wyposażenie? Może to spowodować, że ograniczony zostanie w perspektywie czasowej dostęp do części zamiennych do wycofywanych czołgów, a tym samym ograniczona w czasie ich eksploatacja? Jakie planowane są działania, aby zapewnić bezproblemowy dostęp części zamiennych do zakupionych czołgów po wycofaniu z eksploatacji czołgów tego typu przez armię amerykańską? Czy plany pozyskania czołgu Abrams oznaczają, że nie planuje się prowadzenia rozmów z innymi potencjalnymi uczestnikami programu WILK, w tym szczególnie tych, którzy brali udział w dialogu technicznym? Jaka jest perspektywa czasowa wprowadzenia ich na wyposażenie SZ RP i czy ten czas został uwzględniony w planowanym okresie eksploatacji czołgów typu T-72 po ich modyfikacji, aby zapewnić celowość jej realizacji i zasadność wydatkowania środków finansowych na jej prowadzenie?

W czasie rozmowy na kanale Kresy TV generał Waldemar Skrzypczak został zapytany o niedawną zapowiedź MON w kwestii zakupu 250 czołgów Abrams M1A2 SEPv3 od Amerykanów za kwotę 23 mld złotych. Podkreślił, że „Czołgi Abrams są najdroższe ze wszystkich czołgów na świecie jeśli chodzi o eksploatację. Nie ma droższych czołgów, jeśli chodzi o eksploatację”.

Generał został zapytany o spekulacje, które sugerują, że koszt zakupu czołgów Abrams może stanowić jedynie 20-40 proc. realnych kosztów eksploatacji i przedłużania życia maszyn. „Przykładem mogą być fregaty „Kościuszko”, które kupiliśmy – wydawałoby się – za nieduże pieniądze, ale których eksploatacja, remonty, serwisowanie – często w Stanach Zjednoczonych – spowodowały, że budżet na pokrycie tych dwóch fregat, w zasadzie bardzo poważnie pochłonął budżet Marynarki Wojennej. Dziś Marynarka Wojenna jest w takim stanie jakim jest, m.in. dlatego, że kiedyś te fregaty powodowały takie koszty dla budżetu” – odpowiedział. „Polska i Polacy muszą się przygotować na to, że wydatki, które będą kierowane na eksploatację i utrzymanie tych czołgów, będą kosmiczne” – podkreślił.

Kresy.pl